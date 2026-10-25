Hành trình vượt qua bệnh tật

Sự đồng hành sẽ là sức mạnh để gia đình chị Nhi vượt qua khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mười năm trước, khi tình yêu giữa chị Quỳnh Nhi và anh Hoàng Bình đang ở những ngày đẹp nhất, chị nhận tin mắc bệnh ung thư máu. Giữa những lo lắng về quá trình điều trị và khả năng sinh con, anh Bình vẫn quyết định gắn bó với người mình yêu.

Với anh, lựa chọn ấy không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn là lời cam kết cùng người bạn đời đối diện với những thử thách phía trước. Và rồi, giữa những tháng ngày nhiều bất an, niềm hạnh phúc cũng đến khi anh chị đón con gái đầu lòng. Sau một thai kỳ đầy lo lắng, em bé chào đời khỏe mạnh, mang đến cho gia đình niềm vui và hy vọng.

Từ khi có con, chị Nhi càng thêm quyết tâm điều trị. Với chị, mỗi ngày được sống, được khỏe hơn và được ở bên con đều là điều quý giá. Những dự định giản dị của người mẹ trẻ là chăm sóc con, nhìn con lớn lên và cùng chồng vun vén gia đình trở thành động lực để chị kiên trì trên hành trình phía trước.

Với nhiều người dùng mạng xã hội ở Huế, kênh TikTok “Anh chồng bán khuôn đậu nuôi vợ Quỳnh Nhi” đã trở nên quen thuộc. Được anh Hoàng Bình xây dựng từ công việc kinh doanh khuôn đậu, kênh không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn chia sẻ những câu chuyện đời thường của hai vợ chồng, đặc biệt là hành trình đối mặt với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan của chị Nhi.

Nhờ sự chân thành ấy, kênh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều đó cũng mang đến những chuyển biến tích cực cho công việc kinh doanh của anh Bình. Lượng khách hàng tăng lên, nhiều đơn hàng sỉ từ các cơ quan, đơn vị được đặt mua, giúp nguồn thu nhập của gia đình từng bước cải thiện. “Điều quý nhất là mình cảm nhận được sự sẻ chia, động viên từ những người chưa từng gặp mặt. Hy vọng câu chuyện của gia đình có thể tiếp thêm nghị lực cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống”, anh Bình chia sẻ.

Chị Phan Hiếu, người đồng hành cùng vợ chồng anh Bình từ những ngày đầu xây kênh TikTok, chia sẻ: “Những video Bình đăng tải hiện thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Nhờ đó, thu nhập của anh cũng được cải thiện. Tôi rất vui khi thấy những nỗ lực của mình góp phần giúp họ có thêm động lực, tự tin hơn trong cuộc sống”.

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, từ một phụ nữ từng tự ti vì hoàn cảnh của mình, chị Nhi dần cởi mở hơn khi nhận được sự động viên của mọi người. Chị mạnh dạn xuất hiện trên TikTok, cùng chồng chia sẻ câu chuyện gia đình và những trải nghiệm trong hành trình điều trị. Mỗi ngày, chị vẫn phụ chồng bán hàng, chăm sóc con gái. Những công việc giản dị ấy giúp Nhi tìm thấy niềm vui, cảm nhận mình vẫn có thể đóng góp cho gia đình và chủ động đón nhận cuộc sống.

Mười năm kể từ ngày nhận tin mắc bệnh, cuộc sống của chị Nhi đã trải qua nhiều đổi thay. Bệnh tật lấy đi không ít sức khỏe, nhưng cũng giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của những điều bình dị: Một gia đình có đủ yêu thương, một công việc để vun vén mỗi ngày và những người sẵn lòng sẻ chia dù chưa từng gặp mặt.

Phía trước, hành trình điều trị và cuộc sống của hai vợ chồng có thể vẫn còn những thử thách, nhưng những ngày tháng đã đi qua giúp anh chị có thêm niềm tin để bước tiếp.