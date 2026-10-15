  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 19/10/2026 05:50

Thắp sáng tình yêu Quốc Học - Huế

HNN - Hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế (1896 - 2026), các thế hệ cựu học sinh đã cùng chung tay thực hiện công trình “Thắp sáng sân trường” với kinh phí hơn 800 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng mái trường thân yêu nhân dịp sinh nhật đặc biệt.

Học sinh Quốc Học - Huế giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế Al-FerganiRà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

 Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt dọc các lối đi trong khuôn viên Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, góp phần làm đẹp cảnh quan từ sự chung tay của các thế hệ cựu học sinh. Ảnh: Bảo Minh

Món quà từ những thế hệ học trò

Dọc hai bên lối đi chính của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, những trụ đèn mới được lắp đặt ngay ngắn, hài hòa với những hàng cây cổ thụ và các dãy nhà mang màu đỏ đặc trưng. Trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm 130 năm thành lập trường, công trình “Thắp sáng sân trường” đang được hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Công trình có tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, gồm 130 trụ đèn nhỏ cao 2,5m được bố trí quanh sân trường và 25 trụ đèn lớn cao 3,5m dọc hai bên lối đi chính. Việc lựa chọn kiểu dáng, vị trí lắp đặt được nhà trường và Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu” cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi với một ngôi trường có kiến trúc đặc trưng và bề dày lịch sử như Quốc Học, việc bổ sung hệ thống chiếu sáng không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phải bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan vốn có.

Ông Hoàng Phước Quý, Phó Trưởng Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu” cho biết, ngay từ khi hình thành ý tưởng, nhà trường và Ban vận động đã cùng trao đổi, lựa chọn mẫu đèn, xây dựng sơ đồ bố trí và phương án thi công, làm sao vừa bảo đảm chiếu sáng, vừa phù hợp với kiến trúc của trường.

Điều đáng quý là ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các thế hệ học sinh. Chỉ sau ba ngày phát động, các tập thể khóa, lớp đã đăng ký đóng góp đủ số lượng trụ đèn theo kế hoạch. Từ những người vừa rời ghế nhà trường đến các cựu học sinh đã tốt nghiệp hàng chục năm, mỗi người góp sức theo điều kiện của mình.

Nhà giáo ưu tú Trần Thị Vân Anh, Trưởng Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu”, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Quốc Học - Huế, chia sẻ: “Có những anh chị đã xa trường rất lâu, nhưng khi biết nhà trường cần sự chung tay thì đều nhiệt tình hưởng ứng. Ban vận động chỉ đóng vai trò kết nối, còn nguồn lực lớn nhất để thực hiện công trình chính là tình yêu Quốc Học của những người từng học tập dưới mái trường này”.

Yêu thương được tiếp nối

Cách đây 10 năm, nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập trường, chương trình “Ghế đá yêu thương” cũng đã nhận được sự chung tay của nhiều thế hệ cựu học sinh. Những chiếc ghế đá được đặt dưới các tán cây, trở thành nơi nghỉ ngơi, trò chuyện của học sinh sau mỗi giờ học. Đến dịp kỷ niệm 130 năm, những trụ đèn mới được dựng lên, tiếp nối những việc làm giản dị mà ý nghĩa.

Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu” còn phối hợp với nhà trường triển khai chương trình “Lời yêu thương” chúc mừng sinh nhật trường. Mỗi khóa, lớp chọn từ 6 đến 10 bức ảnh, kèm theo một bài thơ ngắn, câu chuyện hay vài dòng nhắn gửi. Những hình ảnh và lời chúc này sẽ được in trên các bảng trang trí, bố trí dọc những thân cây trong khuôn viên trường vào dịp kỷ niệm.

Những học sinh đang học tập dưới mái trường Quốc Học cũng háo hức trước ngày hội lớn. Em Ngô Lê Uyên Phương, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến sân trường được chỉnh trang, những trụ đèn mới được lắp đặt: “Em thấy sân trường ngày càng đẹp hơn và rất mong chờ dịp kỷ niệm 130 năm. Khi biết công trình này được thực hiện từ sự đóng góp của các thế hệ cựu học sinh, em càng thêm yêu quý ngôi trường mình đang học”.

Ngày hội kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang đến gần. Công trình “Thắp sáng sân trường” rồi sẽ trở thành một phần quen thuộc của ngôi trường màu hồng bên dòng sông Hương này, bên những hàng cây cổ thụ, những dãy nhà đã gắn bó với bao thế hệ thầy và trò Quốc Học.

Diệu Hiền - Thành Nhân
 Từ khóa:
thắp sángtình yêuQuốc Học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2026)
Phát huy sức trẻ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, tuổi trẻ TP. Huế sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết thanh niên với cộng đồng. Các sân chơi tại cơ sở, hành trình về nguồn và công trình tình nguyện góp phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Phát huy sức trẻ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Tia nắng phía sau triền núi

Mặt trời nghiêng về phía dãy Trường Sơn, tia nắng cuối ngày xuyên qua hàng rào tre, đọng lại trên đôi tay của Tâm. Những ngón tay cậu đang lần theo sợi len mềm. Sợi len đi qua đầu ngón tay, vòng lại, kéo khẽ một mũi, rồi mũi nữa... Cứ thế một chú gấu bông xinh xắn vừa hoàn thành.

Tia nắng phía sau triền núi
Những toa tàu chở nắng

Mưa bắt đầu từ chập tối, đến quá nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Cabin gác chắn của chị Nhàn bé như một chiếc hộp, nằm lọt thỏm giữa khoảng đất hun hút được vạch ra bởi hai đường ray. Mưa quất vào mái tôn ràn rạt. Chiếc radio cũ đặt ở góc bàn lúc được lúc mất. Chị Nhàn ngồi sát cửa sổ, hai bàn tay ôm lấy chén nước dần nguội.

Những toa tàu chở nắng
Âm vang sau tiếng trống

Tiếng trống khai giảng vừa dứt thì cậu bé đứng ngoài cánh cổng mới khẽ mỉm cười. Trong sân Trường THPT Thống Nhất, những tràng pháo tay vẫn còn rộn lên dưới màu áo trắng đầu thu. Lá cờ trên đỉnh cột cờ khẽ phần phật trong gió. Những chùm bằng lăng cuối mùa rắc xuống sân vài cánh tím nhạt.

Âm vang sau tiếng trống
Hoa sữa về trong gió

Có những ngày, khi vừa mở tung cánh cửa sổ đón bình minh, tôi chợt nhận ra đất trời đã khéo léo thay một màu áo mới. Cái oi nồng của những ngày hè rực lửa đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho làn gió heo may mềm mại lướt qua da thịt. Giữa khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, một mùi hương vừa quen vừa lạ bất chợt ùa vào. Tôi khẽ nhắm mắt, mỉm cười tự sự với chính mình: “À, hoa sữa đã về trong gió!”.

Hoa sữa về trong gió

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top