Thắp sáng tình yêu Quốc Học - Huế

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt dọc các lối đi trong khuôn viên Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, góp phần làm đẹp cảnh quan từ sự chung tay của các thế hệ cựu học sinh. Ảnh: Bảo Minh

Món quà từ những thế hệ học trò

Dọc hai bên lối đi chính của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, những trụ đèn mới được lắp đặt ngay ngắn, hài hòa với những hàng cây cổ thụ và các dãy nhà mang màu đỏ đặc trưng. Trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm 130 năm thành lập trường, công trình “Thắp sáng sân trường” đang được hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Công trình có tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, gồm 130 trụ đèn nhỏ cao 2,5m được bố trí quanh sân trường và 25 trụ đèn lớn cao 3,5m dọc hai bên lối đi chính. Việc lựa chọn kiểu dáng, vị trí lắp đặt được nhà trường và Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu” cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi với một ngôi trường có kiến trúc đặc trưng và bề dày lịch sử như Quốc Học, việc bổ sung hệ thống chiếu sáng không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phải bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan vốn có.

Ông Hoàng Phước Quý, Phó Trưởng Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu” cho biết, ngay từ khi hình thành ý tưởng, nhà trường và Ban vận động đã cùng trao đổi, lựa chọn mẫu đèn, xây dựng sơ đồ bố trí và phương án thi công, làm sao vừa bảo đảm chiếu sáng, vừa phù hợp với kiến trúc của trường.

Điều đáng quý là ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các thế hệ học sinh. Chỉ sau ba ngày phát động, các tập thể khóa, lớp đã đăng ký đóng góp đủ số lượng trụ đèn theo kế hoạch. Từ những người vừa rời ghế nhà trường đến các cựu học sinh đã tốt nghiệp hàng chục năm, mỗi người góp sức theo điều kiện của mình.

Nhà giáo ưu tú Trần Thị Vân Anh, Trưởng Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu”, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Quốc Học - Huế, chia sẻ: “Có những anh chị đã xa trường rất lâu, nhưng khi biết nhà trường cần sự chung tay thì đều nhiệt tình hưởng ứng. Ban vận động chỉ đóng vai trò kết nối, còn nguồn lực lớn nhất để thực hiện công trình chính là tình yêu Quốc Học của những người từng học tập dưới mái trường này”.

Yêu thương được tiếp nối

Cách đây 10 năm, nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập trường, chương trình “Ghế đá yêu thương” cũng đã nhận được sự chung tay của nhiều thế hệ cựu học sinh. Những chiếc ghế đá được đặt dưới các tán cây, trở thành nơi nghỉ ngơi, trò chuyện của học sinh sau mỗi giờ học. Đến dịp kỷ niệm 130 năm, những trụ đèn mới được dựng lên, tiếp nối những việc làm giản dị mà ý nghĩa.

Ban vận động “Quốc Học Tôi Yêu” còn phối hợp với nhà trường triển khai chương trình “Lời yêu thương” chúc mừng sinh nhật trường. Mỗi khóa, lớp chọn từ 6 đến 10 bức ảnh, kèm theo một bài thơ ngắn, câu chuyện hay vài dòng nhắn gửi. Những hình ảnh và lời chúc này sẽ được in trên các bảng trang trí, bố trí dọc những thân cây trong khuôn viên trường vào dịp kỷ niệm.

Những học sinh đang học tập dưới mái trường Quốc Học cũng háo hức trước ngày hội lớn. Em Ngô Lê Uyên Phương, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến sân trường được chỉnh trang, những trụ đèn mới được lắp đặt: “Em thấy sân trường ngày càng đẹp hơn và rất mong chờ dịp kỷ niệm 130 năm. Khi biết công trình này được thực hiện từ sự đóng góp của các thế hệ cựu học sinh, em càng thêm yêu quý ngôi trường mình đang học”.

Ngày hội kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang đến gần. Công trình “Thắp sáng sân trường” rồi sẽ trở thành một phần quen thuộc của ngôi trường màu hồng bên dòng sông Hương này, bên những hàng cây cổ thụ, những dãy nhà đã gắn bó với bao thế hệ thầy và trò Quốc Học.