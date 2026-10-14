Triển lãm hành trình 130 năm xây dựng và phát triển Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Các thế hệ cựu học sinh tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trường qua các giai đoạn, từ năm 1896 đến nay. Trong đó, nhiều hình ảnh tư liệu như chỉ dụ thành lập trường, học bạ cũ, sách giáo khoa, hình ảnh lớp học, thầy cô và học sinh qua các thế hệ giúp người xem hình dung rõ hơn về hành trình 130 năm của ngôi trường giàu truyền thống.

Một phần không gian triển lãm tái hiện đời sống học đường qua các thời kỳ với đồng phục, sổ liên lạc, vở ghi chép cùng hình ảnh các hoạt động văn nghệ, thể thao và phong trào học sinh. Bên cạnh đó, những thành tích nổi bật trong học tập, các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic quốc gia, quốc tế và nghiên cứu khoa học cũng được giới thiệu, phản ánh truyền thống hiếu học và chất lượng giáo dục của trường. Triển lãm còn dành không gian giới thiệu vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan Trường Quốc Học - Huế qua những hình ảnh xưa và nay.

Thông qua triển lãm, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế mong muốn giới thiệu, lan tỏa những giá trị truyền thống được vun đắp qua 130 năm, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và tiếp nối truyền thống Quốc Học trong các thế hệ học sinh hôm nay.