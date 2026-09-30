Định hình không gian phát triển công nghiệp văn hóa

Các địa điểm được khảo sát gồm sân khấu Đài tưởng niệm trước Trường THPT Chuyên Quốc Học, Nhà máy Xi măng Long Thọ cũ và đồn Mang Cá cũ.

Lãnh đạo thành phố khảo sát tại khu vực sân khấu Đài tưởng niệm trước Trường THPT Chuyên Quốc Học

Hình thành sản phẩm văn hóa từ những không gian hiện hữu

Tại khu vực sân khấu Đài tưởng niệm trước Trường THPT Chuyên Quốc Học, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu nghiên cứu tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và hoạt động sân khấu vào ban đêm, tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân, du khách. Các đơn vị liên quan cần chủ động làm việc, đàm phán với các doanh nghiệp có năng lực để tìm kiếm phương án đầu tư, khai thác. Trước mắt, có thể tổ chức biểu diễn định kỳ hằng tháng; nếu hiệu quả, từng bước nâng tần suất lên hằng tuần.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, điều quan trọng là phải hình thành được sản phẩm văn hóa cụ thể, có sức thu hút công chúng, sau đó mới tính đến việc mở rộng quy mô và tần suất hoạt động.

Đối với khu vực Nhà máy Xi măng Long Thọ cũ, định hướng đặt ra là nghiên cứu bảo tồn các giá trị hiện hữu, kết hợp hình thành không gian sân khấu biểu diễn. Phương án chỉnh trang cần tính đến việc giải tỏa những hạng mục phù hợp để mở rộng tầm nhìn hướng ra sông, đồng thời nghiên cứu bố trí bến thuyền, bãi đỗ xe và các công trình công cộng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát nhu cầu thực tế, xác định quy mô đầu tư phù hợp; đồng thời nghiên cứu quy hoạch tổng thể, bảo đảm kết nối các không gian công cộng. UBND phường và các đơn vị liên quan phối hợp đề xuất phương án cụ thể, tránh đầu tư manh mún, thiếu tính kết nối.

Tại khu vực đồn Mang Cá cũ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu làm rõ định hướng hình thành cụm CNVH, không dừng ở những đề xuất chung chung mà phải xác định cụ thể loại hình, sản phẩm và hoạt động sẽ triển khai. Các phương án cần thuyết minh rõ tính phù hợp, hiệu quả khai thác và khả năng tổ chức thực hiện; trong đó nghiên cứu các hoạt động dịch vụ gắn với công nghiệp biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật và khai thác du lịch đường sông.

Đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý, việc xác định khu vực, loại hình và hoạt động được hưởng chính sách phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cần phân định rõ hoạt động CNVH với các loại hình kinh doanh dịch vụ thông thường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh xem xét các phương án hình thành sản phẩm công nghiệp văn hóa tại khu vực Nhà máy xi măng Long Thọ cũ.

Khai thác không gian sông Đông Ba, tổ chức kinh tế đêm

Cùng với định hướng phát triển CNVH, trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu đẩy nhanh phương án khai thác không gian hai bên sông Đông Ba, gắn với tổ chức hoạt động kinh tế đêm, dịch vụ ẩm thực và chỉnh trang đô thị. Việc triển khai không được theo cách chờ đợi, dàn trải mà phải xác định rõ những phần việc có thể thực hiện ngay. Trước mắt, tập trung vào khu vực hai bên sông, các tuyến đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng; phấn đấu triển khai một số hạng mục đủ điều kiện trước Tết.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, khu vực chợ Đông Ba và dọc sông Đông Ba có lượng khách du lịch lớn. Phạm vi nghiên cứu cần bao quát không gian từ khu vực cầu Trường Tiền, dọc phía sau chợ Đông Ba, khu vực cầu qua cồn Hến đến công viên Trịnh Công Sơn và phía ngoài chợ Đông Ba. Trên cơ sở đó, xác định loại hình dịch vụ, hoạt động kinh tế đêm phù hợp với từng khu vực, bảo đảm tính kết nối và khả năng khai thác lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh xem xét các phương án quy hoạch tại khu vực đồn Mang Cá cũ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sau khi đề án được thống nhất, chính quyền địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện, xây dựng phương án quản lý, tổ chức kinh doanh, lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các điều kiện hoạt động. Việc phân định rõ trách nhiệm sẽ giúp địa phương chủ động triển khai, không đùn đẩy công việc.

Về lựa chọn nhà đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý các đơn vị có thể tiếp nhận nhiều ý tưởng, phương án tư vấn, nhưng phải phải được nghiên cứu, chọn lọc trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển và điều kiện thực tế. Những khu vực đã hoàn thiện hạ tầng, đủ điều kiện khai thác cần sớm đưa vào hoạt động, đồng thời tiếp tục chỉnh trang các khu vực còn lại, bảo đảm tiến độ chung của đề án.