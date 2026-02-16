Hành trình yêu thương

Thầy Nguyễn Thái Thừa trao hỗ trợ hàng tháng cho học trò

Người thầy nặng lòng yêu thương

Buổi học chiều kết thúc, học sinh vui vẻ ùa ra cổng trường, rồi về với những căn nhà trong thôn, bản. Các thầy, cô giáo cũng chuẩn bị trở về nhà. Riêng thầy Nguyễn Thái Thừa cùng thầy Lê Văn Tư Duy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2, đến nhà em Trần Thị Hải Âu tại thôn Ta Ay Ta, xã A Lưới 1. Mục đích của cuộc gặp nhằm thăm hỏi, động viên và trao đổi với gia đình về việc thầy Thừa sẽ trích tiền lương hỗ trợ cháu Hải Âu mỗi tháng 300.000 đồng, cho đến lúc cháu học hết lớp 9.

Giọng thầy Thừa nghẹn lại: “Từ chia sẻ của đồng nghiệp Lê Văn Tư Duy, giáo viên chủ nhiệm của Hải Âu, tôi biết được hoàn cảnh học sinh này. Em là người dân tộc Pa Cô, mồ côi cha, bản thân em bị bệnh về máu. Cứ 2 - 3 tháng một lần, người mẹ bỏ nương rẫy, vượt chặng đường đèo núi gần cả trăm cây số đưa Hải Âu về Bệnh viện Trung ương Huế cực khổ lắm”. Những giọt nước mắt không nén được, lăn xuống gương mặt cương nghị của thầy giáo, người đã gắn bó với vùng đất biên cương xa xôi, với học trò dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiệt thòi suốt hàng chục năm qua.

Hơn ba năm qua, thầy Thừa đã và đang hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho em Hồ Thị Nguyệt Anh, thôn Kêr, hiện đang là học sinh lớp 9/2. Thầy Thừa nhớ lại, lần đầu tiên đến nhà Nguyệt Anh, thầy đã lặng người trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình học trò này. “Gia đình có 6 người gồm cha mẹ và 4 đứa con nhỏ sống trong căn nhà xiêu vẹo, chật chội. Người cha bị bệnh tiểu đường mãn tính, sức khỏe yếu không thể lao động nặng. Một mình người mẹ đi vác tràm thuê, chật vật nuôi sống gia đình. Thấy hoàn cảnh em khó khăn, tôi báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và trích tiền lương của mình hỗ trợ Nguyệt Anh mỗi tháng 300.000 đồng, từ lớp 6 cho đến lúc em học xong lớp 9” - thầy Thừa trải lòng. Với những học trò có hoàn cảnh khó khăn, ngoài sự hỗ trợ cá nhân, thầy còn đặc biệt kết nối khi có mạnh thường quân đến trao quà.

Luôn dõi theo quá trình học tập và cuộc sống của học trò, thầy Thừa vui mừng cho biết, từ hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và vay thêm nguồn vốn chính sách, gia đình em Nguyệt Anh đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, cuộc sống ổn định hơn, việc học tập của em cũng tiến bộ.

Sẻ chia đến với học trò biên giới

Cứ mỗi dịp xuân về Tết đến, điều đầu tiên thầy giáo Nguyễn Thái Thừa làm là trích tiền lương từ 1 - 2 triệu đồng để trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2021, trong quá trình đến nhà học sinh trao quà Tết, trước hoàn cảnh mồ côi, khó khăn của các em Hồ Thị Tường Vân, Hồ Thị Tường Vi (chị em ruột, ở xã A Lưới 2) thầy Thừa đã tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân kết nối. Từ đó, hai em Tường Vân, Tường Vi được Thượng tá Phạm Vân Anh, công tác tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu.

Bốn năm qua, ngoài số tiền hỗ trợ Tường Vân, Tường Vi, mỗi em 500.000 đồng/tháng, Thượng tá Phạm Vân Anh còn thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi, động viên, tặng đồ dùng phục vụ cuộc sống và học tập; đặc biệt trong dịp nghỉ hè, chị đã đón hai em ra Thủ đô Hà Nội, trao gửi đến các em tấm lòng yêu thương của một người mẹ. Hiện, Tường Vân, Tường Vi đang là học sinh lớp 11, 12. Trong quá trình học tập, các em đã cố gắng, nỗ lực, đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS & THPT Hồng Vân: Thầy Thừa là giáo viên có chuyên môn vững vàng, tận tụy, tâm huyết. Ngoài dạy học, giúp học sinh đảm bảo kiến thức, phát triển năng lực, bằng tình yêu thương, thầy Thừa giúp học sinh phát triển phẩm chất. Thầy Thừa giành nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để động viên, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt có khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.

“Đặc biệt, trong những năm qua, khi trường đón học sinh lớp 6, thầy Thừa thường chọn một học sinh khó khăn nhất và hỗ trợ định kỳ hàng tháng với mức khoảng từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/tháng. Tất cả những hoạt động của thầy góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt mục tiêu “không để bất kỳ học sinh nào vì khó khăn, thiếu thốn mà phải bỏ học giữa chừng; không để các em phải đói, rét, thiếu sách vở và đồ dùng học tập…” - thầy Cường chia sẻ.

Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, thầy giáo Nguyễn Văn Cường đã đưa ra cách làm hay, đồng thời kết nối với bạn bè, đồng nghiệp, các mạnh thường quân, để mang sẻ chia yêu thương từ mọi miền đến với học trò nơi biên giới. “Đầu năm học, tôi yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp lập danh sách 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất; nêu rõ tình trạng khó khăn cụ thể để ưu tiên khi có quà tặng của mạnh thường quân” - thầy giáo Nguyễn Văn Cường cho hay.

Gần đây nhất, từ khoản tài trợ 20 triệu đồng của một giáo viên trên địa bàn phường Phú Bài, nhà trường đã mua tặng học sinh áo truyền thống, để các em mặc trong dịp khai giảng năm học, lễ, Tết. Một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng áo đồng phục cho toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường. Từ sự kết nối của thầy Nguyễn Văn Cường, cùng nhà trường và đội ngũ giáo viên, rất nhiều yêu thương, sẻ chia đã đến với học trò Trường THCS &THPT Hồng Vân.