Phát huy sức trẻ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc cho 12 xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn TP. Huế tại Chặng 2 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Đầu tháng 10/2026, đông đảo bạn trẻ tại phường Hương Trà có dịp tề tựu trong Ngày hội thanh niên “Hương Trà - Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, các bạn trẻ hào hứng tham gia trò chơi tập thể, đồng diễn theo nhạc. Những hoạt động gần gũi tạo không khí vui tươi, giúp đoàn viên, hội viên giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần tuổi trẻ.

Nguyễn Thái Hòa, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ, ngày hội là dịp để những người trẻ quê Hương Trà gặp gỡ, ôn lại truyền thống của hội và chia sẻ tinh thần nhiệt huyết. Qua các hoạt động tập thể, mỗi người có thêm cơ hội gắn kết với bạn bè, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, đóng góp cho cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hương Trà, ngày hội là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương. Thời gian tới, tuổi trẻ Hương Trà sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động vì cộng đồng.

Không chỉ tại Hương Trà, các cấp hội trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các chương trình đều hướng đến phát huy vai trò của thanh niên trong đời sống cộng đồng.

Tại xã Bình Điền, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động “Chủ nhật tình nguyện”, hỗ trợ chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân tại hội trường thôn An Thuận. Trong khi đó, Đoàn xã và Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Điền lựa chọn chuyển đổi số làm điểm nhấn với mô hình “Thư viện số cộng đồng”.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Theo Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài, các hoạt động của các cấp hội không chỉ tạo khí thế thi đua chào mừng ngày truyền thống mà còn góp phần giáo dục lý tưởng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Hội LHTN Việt Nam thành phố triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam thành phố triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo. Trong đợt thi đua cao điểm “Tự hào Hội LHTN Việt Nam”, toàn thành phố tổ chức gần 500 diễn đàn, tọa đàm, chương trình giao lưu, thu hút hơn 15.000 lượt thanh niên tham gia; đồng thời triển khai hơn 400 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ. Qua đó, những câu chuyện về truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương được lan tỏa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.

Nổi bật là Chặng 2 của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, diễn ra vào giữa tháng 6 tại Quảng trường Ngọ Môn, do Hội LHTN Việt Nam thành phố đăng cai tổ chức. Các hoạt động như nghi thức châm đuốc, đồng diễn Semaphore, xếp chữ nghệ thuật và trình diễn ca khúc “Từ điển Cố đô” đã tạo không khí trẻ trung, giàu bản sắc, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong giới trẻ.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua chuỗi hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế. Các chương trình “Âm vang Huế - Nhịp bước Đoàn ca” và âm nhạc cộng đồng với chủ đề “Cội nguồn và sự tiếp nối”, “Giai điệu tháng 4” thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia trực tiếp và hơn 111.200 lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giá trị truyền thống được truyền tải sinh động, gần gũi, tạo sự kết nối giữa lịch sử, bản sắc quê hương với đời sống thanh niên hôm nay.

Các cấp bộ hội chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng qua những chuyến về nguồn, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công. Nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa chỉ giàu giá trị lịch sử như hầm bí mật làng Xá Bầu (Thanh Thủy), Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế (Hóa Châu), căn cứ Động Tranh Bastogne và suối Khe Lạnh (Bình Điền); dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ (Hương An), sinh hoạt chuyên đề truyền thống tại Kim Trà và chăm lo gia đình chính sách ở xã Nam Đông. Qua đó, đoàn viên, hội viên có dịp tìm hiểu lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước, nâng cao ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm và đóng góp cho quê hương.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, thông qua các hoạt động chào mừng ngày truyền thống, hành trình về nguồn và công trình tình nguyện, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” từng bước gắn lòng yêu nước với những hành động cụ thể. Qua đó, tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, biến niềm tự hào thành trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.