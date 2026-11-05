A Lưới phải tạo chuyển biến thực chất trong giảm nghèo bền vững

Tham dự buổi làm việc có các UVTV Thành ủy: Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đoàn Sinh Hòa Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát huy nội lực, tạo động lực phát triển

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã A Lưới tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, duy trì sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Các xã A Lưới 1, 2, 3 phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi lần thứ I năm 2026, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, thúc đẩy du lịch cộng đồng. Lâm nghiệp chuyển hướng bền vững; các trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3, 4 hoạt động ổn định. Trung tâm Phục vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp; quốc phòng, an ninh và hợp tác khu vực biên giới Việt - Lào được giữ vững.

Thường trực các xã trao đổi tại buổi làm việc.

Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để các địa phương cải thiện đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện A Lưới (cũ) giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 49,98% năm 2021 xuống 15,52% năm 2024, qua đó thoát khỏi danh sách huyện nghèo quốc gia, với tổng vốn đầu tư hơn 1.153 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, tại 5 xã còn 1.622 hộ nghèo, chiếm 10,89% và 1.671 hộ cận nghèo, chiếm 11,21%.

Để duy trì kết quả và hạn chế nguy cơ tái nghèo, các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi nghề, hỗ trợ cây, con giống, nhân rộng mô hình sản xuất, triển khai xuất khẩu lao động; đồng thời vận động người dân chủ động vươn lên. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo, không có ma túy” góp phần huy động sức dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp cuối năm, các xã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán dân. Phương án bảo đảm lương thực, y tế, khắc phục giao thông, khôi phục sản xuất được chuẩn bị; cảnh báo truyền qua hệ thống truyền thanh, Hue-S, Zalo, Facebook và các kênh cơ sở.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao đổi tại buổi làm việc.

Dù đạt nhiều kết quả, thực tiễn vận hành và phát triển tại cơ sở vẫn bộc lộ những khó khăn cần sớm tháo gỡ. Địa hình chia cắt, nguy cơ sạt lở, lũ quét cao; thiếu cán bộ chuyên môn, sản xuất nhỏ lẻ, giao thông xuống cấp, nguồn lực đầu tư hạn chế. Tỷ lệ sử dụng nước sạch ở A Lưới 1 mới đạt 40%; A Lưới 4 chưa có hệ thống cấp nước tập trung. A Lưới 3 còn thiếu cơ sở vật chất trường liên cấp; A Lưới 5 có nguy cơ sạt lở, chia cắt Quốc lộ 49.

Từ những khó khăn thực tế, các địa phương kiến nghị thành phố ưu tiên nâng cấp Quốc lộ 49, đường kết nối thôn, bản, kênh mương và hạ tầng cơ sở; sớm bố trí vốn cho trường học liên cấp, tháo gỡ vướng mắc về nguồn lực, cơ chế thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề xuất các xã A Lưới cần tập trung phát triển kinh tế rừng, rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ gắn với du lịch sinh thái; cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng giá trị cao, nghiên cứu mô hình phù hợp thổ nhưỡng, trong đó có thể thử nghiệm trồng cây sầu riêng. Việc lựa chọn mô hình nào phải căn cứ hiệu quả, thị trường và khả năng nhân rộng.

Trọng tâm là đổi mới tư duy giảm nghèo, coi thoát nghèo là niềm vinh dự, kết quả của ý chí và nỗ lực tự thân. Những hộ chủ động đăng ký thoát nghèo cần được biểu dương, tiếp tục hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật, vật tư để phát triển sinh kế, vươn lên khá giả. Trọng tâm là nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp lợi thế từng địa bàn.

Tạo chuyển biến thực chất, hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh kiểm tra triển khai đường và cầu nối đường liên xã từ Khe Bùn đến trường liên cấp xã A lưới 3.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu 5 xã A Lưới đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung giảm nghèo bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, gắn với sinh kế ổn định, nâng cao đời sống người dân.

Năm xã phải vươn lên, không thể mãi ở vị trí “vùng khó khăn nhất thành phố”; phải xác định rõ mục tiêu: đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Quan trọng nhất là người dân có sinh kế ổn định từ rừng, từ văn hóa, du lịch và mô hình sản xuất phù hợp; người dân an toàn trong thiên tai; quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xác định rõ trách nhiệm, khai thác lợi thế kinh tế rừng, dược liệu, du lịch cộng đồng, gắn phát triển kinh tế với an sinh và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh thăm hỏi học sinh bán trú tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, các cấp ủy cần khắc phục tình trạng lãnh đạo chung chung, thiếu trọng tâm, thiếu kiểm tra; nắm chắc tình hình, nhận diện vướng mắc để tập trung chỉ đạo. Mỗi nhiệm vụ thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; người đứng đầu nêu gương, chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc.

Từ năm 2027, khi thành phố đẩy mạnh phân cấp, các xã phải chủ động xây dựng kế hoạch. Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, làm rõ vướng mắc từng dự án, cam kết tiến độ, phấn đấu đến ngày 31/1/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm; khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí yêu cầu 5 xã xem mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo là thước đo hiệu quả lãnh đạo. Giảm nghèo phải dựa trên phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định; chứ không phải để chỗ cho tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Theo đó, giảm nghèo phải chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo việc làm, sinh kế và thu nhập ổn định. Trong năm 2026, các xã rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nguyên nhân, khả năng lao động; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, xây dựng phương án, thời hạn thoát nghèo. Mỗi địa phương lựa chọn 1 - 2 sản phẩm, mô hình kinh tế chủ lực phát triển trong năm 2027; gắn đào tạo nghề, kết nối việc làm với chính sách an sinh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất trên địa bàn 5 xã dự kiến có tổng vốn đầu tư khoảng 576,6 tỷ đồng. Cùng với khoảng 798,9 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố và nguồn phân cấp cho cấp xã, đây là nguồn lực để cải thiện hạ tầng, đời sống. Nguồn vốn cần ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu và các dự án sản xuất có liên kết, đầu ra ổn định.

Cùng với đầu tư hạ tầng, cần phát triển kinh tế rừng giá trị cao, mở rộng rừng gỗ lớn, dược liệu dưới tán rừng, thu hút doanh nghiệp chế biến tại chỗ. Du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc, lựa chọn điểm có tiềm năng để đầu tư trọng tâm. Đồng thời, khai thác lợi thế cửa khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới và kết nối du lịch với Nam Lào.

Các xã phải chủ động phòng, chống lũ quét, sạt lở, chia cắt; bảo đảm sơ tán dân kịp thời, không để người dân tái nghèo do thiên tai. Phát huy vai trò lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh biên giới, xây dựng xã không ma túy.

Đối với kiến nghị của địa phương, đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát, xác định cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết; chủ động tháo gỡ nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo vấn đề vượt thẩm quyền. Đảng ủy các xã cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, xác định người phụ trách, thời hạn, sản phẩm đầu ra, bảo đảm triển khai thực chất.