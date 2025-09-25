  • Huế ngày nay Online
Góp sức nhỏ để mang lại thay đổi lớn

HNN - Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã và đang trở thành điểm tựa bền vững cho người yếu thế, khơi dậy mạnh mẽ sức dân, huy động nguồn lực xã hội và xây dựng hàng loạt mô hình hỗ trợ thiết thực.

 MTTQ xã Đan Điền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MTĐĐ

Lan tỏa phong trào chung tay vì người nghèo

Trong căn nhà nhỏ vừa được sửa mới ở thôn Tháp Nhuận (xã Đan Điền), chị Hồ Thị Bé, mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, xúc động khi kể về hành trình vượt qua chặng đường khó khăn của mình. Nhiều năm trước, ba mẹ con sống trong căn nhà tạm bợ, mỗi mùa mưa đều nơm nớp lo âu. Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” và mô hình sinh kế do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hướng dẫn, chị mạnh dạn nuôi heo, tăng thu nhập và dần ổn định cuộc sống. “Có mái nhà mới, có việc làm ổn định, tôi yên tâm hơn để chăm lo cho các con học hành. Tấm lòng của bà con và mặt trận đã cho tôi niềm tin để bắt đầu lại”, chị Bé chia sẻ.

Câu chuyện của chị Bé chỉ là một trong hàng trăm trường hợp được Mặt trận xã Đan Điền hỗ trợ trong thời gian qua. Từ nguồn lực vận động an sinh xã hội trị giá hàng trăm tỷ đồng, địa phương đã xây dựng, sửa chữa 34 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận hành 45 mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm”, qua đó nhận đỡ đầu 17 trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, triển khai vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 4.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất và tạo việc làm.

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền khẳng định: “Giảm nghèo bền vững phải lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn hướng dẫn cách làm ăn lâu dài, đúng nhu cầu của từng hộ. Tinh thần “ai có góp sức, ai khó được giúp” đã làm thay đổi đời sống người dân. Nhờ cách làm sát dân, tỷ lệ hộ nghèo của xã nay chỉ còn hơn 1%, phản ánh kết quả từ sự đồng lòng của cả cộng đồng”.

Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của thành phố giảm còn 1,15%, mở ra cơ hội mới cho hàng ngàn hộ gia đình vượt qua khó khăn, chủ động vươn lên trong cuộc sống.

Sức mạnh của sự đoàn kết

Toàn thành phố đã lan tỏa sâu rộng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” và “Tháng cao điểm Vì người nghèo”. Chỉ trong một thời gian ngắn, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 53,6 tỷ đồng, cộng với số dư đầu kỳ 19,2 tỷ đồng. Từ nguồn lực quý báu này, hàng chục nghìn lượt người được hỗ trợ vốn sản xuất, khám, chữa bệnh, trợ cấp đột xuất… với tổng kinh phí 56,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, thành phố đã phân bổ 4,66 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 386 căn nhà. Các tổ chức hội, đoàn thể cũng tích cực hưởng ứng: Hội LHPN hỗ trợ xây và sửa 205 nhà, trị giá 6,114 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên hỗ trợ xây 23 nhà, trị giá 1,6 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xây 49 nhà, sửa 120 nhà, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng; Hội Nông dân hỗ trợ 18 nhà, trị giá 725 triệu đồng; Liên đoàn Lao động hỗ trợ 118 mái ấm Công đoàn, trị giá 5,5 tỷ đồng

Nhìn lại những thành quả đạt được, có thể thấy điều cốt lõi tạo nên sự bền vững chính là phát huy vai trò, trí tuệ và sức mạnh của Nhân dân. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên những căn nhà mới ấm áp tình người, những mô hình kinh tế giúp bà con tự tin vươn lên, những tuyến đường sạch đẹp, khang trang, và những cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điều này cho thấy, khi người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng thì công tác giảm nghèo mới thật sự bền vững từ gốc.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, tất cả hoạt động của mặt trận đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi phong trào. Những con số biết nói này không chỉ phản ánh kết quả vận động mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết - khi mỗi tổ chức, mỗi người dân đều góp một phần sức nhỏ để mang lại thay đổi lớn cho cộng đồng. “Mặt trận là cầu nối, là nơi tập hợp sức dân, nguồn lực xã hội và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để không ai bị bỏ lại phía sau. Từ xây dựng nông thôn mới đến hỗ trợ sinh kế, từ chăm lo trẻ em khó khăn đến xóa nhà tạm, tất cả đều hướng về người dân”.

Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và luôn gần gũi Nhân dân, mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đồng hành để mỗi người dân đều có cơ hội vươn lên, để cộng đồng ngày một phát triển bền vững, và để hành trình “không ai bị bỏ lại phía sau” trở thành hiện thực trong thực tiễn cuộc sống.

THÁI SƠN
Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Ngày 17/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân làm trưởng đoàn tổ chức buổi làm việc cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 xã A Lưới (A Lưới 1,2,3,4,5) nhằm cho ý kiến về văn kiện và đề án nhân sự chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội MTTQ của các xã.

Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả
Hành động nhỏ, thay đổi lớn

Với phương châm “Gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được tuổi trẻ TP. Huế cụ thể hóa thành những mô hình, hoạt động gần gũi nhằm thu hút sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Hành động nhỏ, thay đổi lớn
Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc

Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam được sửa đổi, bổ sung quy định rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò chủ trì, các tổ chức chính trị-xã hội cùng với các tổ chức thành viên khác phối hợp, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức trong hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động.

Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc
Khi văn hóa mang lại kinh tế cho cộng đồng

Cách đây chưa lâu, khi nhắc đến A Lưới nhiều người vẫn ái ngại vì dịch vụ lưu trú ở huyện vùng cao còn quá nghèo nàn và thiếu thốn. Thế nhưng hôm nay, khi quay lại A Lưới, mọi người đều bất ngờ với sự thay đổi ngoạn mục, chất lượng dịch vụ du lịch nơi đây phát triển vượt bậc. Những cảnh quan nhiên, như suối A Nor (Hồng Kim), Par Le (Hồng Hạ)… được đầu tư, đánh thức. Các khu homestay, farmstay… mọc lên đã làm thay đổi bộ mặt du lịch, biến A Lưới trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Khi văn hóa mang lại kinh tế cho cộng đồng

