Tiếp nối hành trình nhân ái vì cộng đồng

HNN - Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” tiếp tục mở ra một hành trình của sẻ chia. Ở đó, không chỉ là những con số vận động hay chỉ tiêu mà là những bàn tay nối dài để mang hơi ấm đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Trao quà hỗ trợ cho các hộ khó khăn tại phường An Cựu trong Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2026 

Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai trong tháng 5, hướng đến mục tiêu huy động nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực hơn cho người nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh dễ tổn thương trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng cao điểm này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đặt mục tiêu hỗ trợ hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời huy động nguồn lực xã hội từ 3 - 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo. Cùng với đó là việc khởi công các công trình nhân đạo như nhà Chữ thập đỏ, công trình dân sinh và tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện.

Song song với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được triển khai như “Ngày hội nhân ái”, chương trình hiến máu tình nguyện, vận động Quỹ nhân đạo, trao hàng nghìn suất quà hỗ trợ cho các hộ khó khăn, cũng như triển khai các chương trình sinh kế, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.

Tại lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế ghi nhận những kết quả tích cực mà Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Hội trong công tác nhân đạo, đồng thời tăng cường xã hội hóa, huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực từ cộng đồng để lan tỏa tinh thần nhân ái.

Trong bức tranh phát triển chung của thành phố, vẫn còn những khoảng lặng của đời sống mưu sinh. Đó là những hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo hay những gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Với họ, mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ cũng có thể trở thành điểm tựa để bước tiếp.

Tháng Nhân đạo vì thế không chỉ là một chiến dịch vận động, mà còn là nhịp nối của tình người, nơi những sẻ chia được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời.

Ngay trong lễ phát động, những nghĩa cử ấy đã được lan tỏa. Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Cựu; đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình với tổng trị giá 50 triệu đồng, giúp họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng kinh phí 120 triệu đồng cho “Mảnh ghép nhà yêu thương”, cùng nguồn lực hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Chữ thập đỏ do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tài trợ cho các địa phương Hương Thủy, Phong Quảng và Thuận An.

Nhìn lại chặng đường hơn một năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực. Tiêu biểu là phong trào xây dựng nhà tình thương và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, qua đó đã hỗ trợ 1.151 địa chỉ với hơn 1,1 tỷ đồng.

Riêng trong Tháng Nhân đạo 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Hội đã vận động được 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 9.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp nhận nguồn viện trợ quốc tế khẩn cấp, kịp thời hỗ trợ 215 hộ dân tại các xã Đan Điền và Quảng Điền bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng kinh phí 645 triệu đồng.

Từ những chương trình cụ thể ấy, hành trình nhân ái của Tháng Nhân đạo không chỉ dừng lại ở những con số hay kế hoạch, mà đang dần trở thành một dòng chảy bền bỉ của tình người, lặng lẽ nhưng sâu sắc, giản dị nhưng lan tỏa.

Bài, ảnh: Phước Ly
