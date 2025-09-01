



Sinh ra trong gia đình ba đời làm mứt gừng Huế, tuổi thơ của chị Thành gắn liền với gian bếp đỏ lửa, mùi gừng nồng thơm, nhất là mỗi độ Tết đến xuân về. Nhưng theo thời gian, món mứt gừng dần ít xuất hiện trong các giỏ quà Tết. "Tôi sợ nghề gia truyền bị quên lãng. Mất đi món ẩm thực lành tính và mang đậm hương vị Huế làm từ gừng quê là mất một phần ký ức, mất một vị thuốc quý từ tự nhiên nên tôi quyết thử", chị Thành trải lòng.

Cơ duyên đến khi trên một chuyến xe công tác từ Đà Nẵng về Huế, chị gặp một nữ học viên chuyên tu người Việt tại Nhật. Từ câu chuyện về chế biến tinh tế, gần gũi tự nhiên của người Nhật, chị Thành bắt đầu thử nghiệm, đưa những giá trị ấy hòa cùng hồn cốt gừng Huế, tạo ra một sản phẩm "chuyên biệt", vừa hiện đại, vừa đậm chất bản địa, nhưng vẫn lưu giữ được độ tinh khiết.

Mỗi viên gừng Thành Ân khi ngậm, vị cay nồng lan tỏa, xen chút ngọt nhẹ, vẫn còn nguyên xơ gừng như thể vừa cắn vào củ gừng tươi mới đào lên từ đất. Không chỉ là món ăn vặt, đó còn là liều thuốc thiên nhiên nhỏ gọn, giúp giữ ấm, hỗ trợ tiêu hóa, chống say xe… mà dù ở lứa tuổi nào, thời điểm nào vẫn có thể dùng được.

Điều khiến nhiều khách hàng trung thành với sản phẩm là cách chị Thành kiên trì giữ quy trình nấu bằng lò củi thủ công, thay vì dùng toàn bộ máy móc công nghiệp. "Có như vậy mới giữ được mùi thơm nồng và độ dậy vị của gừng sẻ Huế", chị Thành nói.





Nguồn nguyên liệu cũng được cơ sở chị Thành đầu tư bài bản với hơn 10.000 m² gừng trồng tại vùng Truồi (xã Lộc An), cộng thêm liên kết với các nông hộ quanh vùng, đảm bảo mỗi mùa thu hoạch đều đủ nguyên liệu tươi, sạch. Cao điểm như mùa Tết, để đáp ứng sản lượng tăng mỗi ngày khoảng 400 hộp gừng viên, chị Thành thu mua thêm từ các vùng trồng ở Thủy Phương (phường Thanh Thủy), nơi được biết đến là một trong những vùng thổ nhưỡng gừng rẫy cay thơm nồng đặc trưng của Huế.

Tùy khẩu vị từng vùng, chị còn chọn độ tuổi gừng khác nhau để chế biến ra các dòng sản phẩm phục vụ khách hàng. Người miền Bắc chuộng ít cay thì cơ sở dùng gừng khoảng 7 tháng tuổi; người miền Trung và khách thích đậm vị cay sẽ được thưởng thức gừng già 12 tháng tuổi. Ngoài phiên bản gừng viên, sản phẩm của Thành Ân Organic hiện có thêm nghệ viên, trà gừng hòa tan, sa tế nghệ, combo sau sinh (rượu gừng, rượu nghệ, lá tắm, xông hơ)..., tất cả đều hướng tới sự tiện dụng, an toàn, thuần tự nhiên.

Vốn là dân công nghệ thông tin, từng đảm nhiệm vị trí quản lý nhân sự, chị Thành không phải "tay ngang" thiếu chuẩn bị. Ngược lại, kỹ năng quản trị, phân tích thị trường giúp chị nhanh chóng định vị sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Chị chủ động học thêm về y học cổ truyền để am hiểu hơn giá trị dược liệu của gừng, nghệ.

Năm 2023, sản phẩm nghệ, gừng viên Organic Thành Ân chính thức ra đời. Đến nay, sản phẩm đã có mặt tại hơn 150 đại lý toàn quốc và theo dạng quà xách tay đến Mỹ, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc. Chị Thành nói: "Tôi không muốn chạy theo tốc độ, mà chọn cách đi chậm, chắc, bền vững, lấy chữ tín làm trọng. Khách quay lại mua hàng nhiều lần chính là lời khẳng định quý giá nhất". Với cách làm nghiêm túc, mong muốn giữ được sự tinh khiết cho sản phẩm từ tài nguyên bản địa, chị Thành tiếp tục các bước hoàn thiện chứng nhận OCOP, đăng ký tiêu chuẩn VietGAP cho vùng nguyên liệu, tiếp tục mở rộng nhà xưởng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ sơ chế, cải tiến mẫu mã, bao bì...

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, đáng quý ở dự án Gừng viên Organic Thành Ân là cách khai thác tài nguyên bản địa sáng tạo và bền vững. Sản phẩm giữ được giá trị truyền thống của gừng Huế, nhưng đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, thị hiếu hiện đại. Đây là một trong những ví dụ tiêu biểu cho mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà địa phương khuyến khích, vì vừa tạo sinh kế, vừa quảng bá hình ảnh Huế ra thị trường rộng lớn hơn.

Những năm gần đây, thành phố Huế chú trọng tạo môi trường thông thoáng, chính sách đột phá để khuyến khích khai thác tài nguyên bản địa trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các cá nhân, doanh nghiệp như Thành Ân được hỗ trợ từ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới và chuyển giao công nghệ, đến cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành phố cũng tổ chức các khóa tập huấn, ươm tạo, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố. Nhiều dự án đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp đã được hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố, góp phần đưa sản phẩm đứng vững trên thị trường.

Chính nhờ sự đồng hành này, Gừng viên Organic Thành Ân có cơ hội tiếp cận nhiều kênh phân phối, tham gia giới thiệu tại các hội chợ ở TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, nước Lào… từ đó mở rộng tệp khách hàng. Nhỏ gọn, tiện dụng, giàu giá trị sức khỏe và gói trọn hồn quê trong từng viên gừng, nghệ vuông nhỏ, Thành Ân Organic không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là câu chuyện về sự kiên trì, sáng tạo của người phụ nữ Huế. Mỗi viên gừng là lời nhắn gửi ấm áp từ mảnh đất Cố đô, nơi con người biết giữ gìn cái cũ để làm nên cái mới, biết trân trọng đất đai để biến nông sản thành giá trị kinh tế, văn hóa và tinh thần.

Với chị Thành, hành trình đang tiếp tục. Chị tin rằng, nếu kiên định với chất lượng và giữ được "hồn và vị gừng Huế" trong từng sản phẩm, thương hiệu gừng, nghệ viên Thành Ân Organic sẽ tiếp tục vươn xa hơn. Vì với một sản phẩm sạch, thuần tự nhiên được chất chứa trong từng viên gừng, nghệ nhỏ không chỉ là hành trình nối nghề, đổi mới sản phẩm một cách sáng tạo, nghiêm túc, mà còn đại diện cho tinh thần khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Huế.