“Gen alpha” học kỹ năng mới trong mùa hè

Em Nhật Minh (hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái) hăng say học thêm kỹ năng nhảy trong mùa hè này

Trong một buổi học nhảy, cậu bé Nhật Minh (5 tuổi, phường Thuận Hóa) say sưa hòa mình vào từng động tác, di chuyển nhịp nhàng và “phiêu” theo điệu nhạc. Đây là kỹ năng mẹ em đã đầu tư từ sớm qua các lớp học năng khiếu, với mong muốn giúp con phát triển thể chất, thẩm mỹ và sáng tạo. Chị Thanh Tịnh, mẹ của Minh chia sẻ: “Tôi muốn cho con trải nghiệm nhiều bộ môn khác nhau để khám phá sở thích và khả năng. Khi bé thật sự hứng thú với môn nào, tôi sẽ đầu tư nghiêm túc để con theo đuổi lâu dài”.

Tương tự, bé Mẫn Nhi (5 tuổi, phường Thuận Hóa) hào hứng tham gia lớp tiếng Anh mỗi tuần ba buổi. Thông qua tranh ảnh, bài hát và trò chơi tương tác, Nhi không chỉ học được từ vựng mới mà còn rèn sự tự tin và khả năng giao tiếp. Mỗi khi trả lời đúng câu hỏi hoặc nói được vài câu tiếng Anh với cô giáo, đôi mắt em lại ánh lên niềm vui.

Khác với các thế hệ trước, Gen Alpha được tiếp cận công nghệ từ sớm, khiến việc học lập trình, thiết kế game hay sáng tạo nội dung số trở nên tự nhiên. Nhiều em tham gia các khóa học lập trình cơ bản, dựng phim trên điện thoại, thậm chí sử dụng AI để tạo hình ảnh và âm nhạc.

Ngoài những môn học truyền thống như đàn, thanh nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ… các em còn được học một kỹ năng vô cùng mới mẻ - học lập trình. Anh Nguyễn Thành Đức, Lập trình viên tại Công ty Rikkeisoft và hiện đang giảng dạy lập trình tại 3 trung tâm công nghệ chia sẻ, mùa hè số lượt học viên từ 7 - 15 tuổi đăng ký học bùng nổ. Với tính chất học trực tuyến (online), học viên của anh đến từ nhiều địa bàn trên cả nước và có cả những học viên định cư ở nước ngoài theo học.

Anh giảng dạy lập trình cho 3 nhóm lớp theo độ khó tăng dần. Lớp đầu tiên - lập trình với các dự án 2D - giúp trẻ làm quen với ngôn ngữ lập trình trực quan Scratch qua việc tạo thiệp điện tử, phim hoạt hình, trò chơi đơn giản… từ đó rèn luyện tư duy logic và sáng tạo. Nâng cao hơn, lớp lập trình với các dự án 3D với Roblox Studio và Minecraft Education cho phép các em thiết kế thế giới ảo, lập trình nhân vật, gameplay và phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Với các em có định hướng chuyên sâu, lớp luyện thi giải thuật và thuật toán sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ hoặc Python để ôn luyện và chuẩn bị tốt cho kỳ thi Bebras hoặc HKOI, đồng thời nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

Dù là con gái, em Bảo Vy (7 tuổi) vẫn yêu thích lớp Scratch. Vy cảm nhận, lập trình giúp mình sáng tạo và tư duy hệ thống hơn, không chỉ là trò chơi mà còn là cách “xây dựng thế giới riêng”.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc sớm với thiết bị số cũng đặt ra nguy cơ lệ thuộc màn hình và hạn chế giao tiếp xã hội. Để khắc phục, nhiều phụ huynh tìm đến các workshop, lớp làm bánh, làm gốm hoặc câu lạc bộ kỹ năng để trẻ được giao lưu, phát triển cảm xúc. Các chương trình hè hiện đại cũng kết hợp hoạt động nhóm, dã ngoại và giao lưu văn hóa, giúp trẻ vừa học vừa rèn kỹ năng tương tác.

Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để Gen Alpha khám phá bản thân qua những kỹ năng mới. Từ nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ đến công nghệ, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo và hành trang vững chắc cho “tương lai số”.