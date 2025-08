Học bơi để phòng, chống tai nạn đuối nước

Giáo viên hướng dẫn tận tình giúp học sinh làm quen với nước

Mùa hè, nắng nóng kéo dài là thời điểm trẻ em dễ bị tổn thương trước nguy cơ đuối nước. Thành phố Huế, nơi có nhiều sông, ao, đầm phá…, việc trang bị kỹ năng bơi và an toàn khi ở gần nước trở nên cấp thiết. Bởi thế, không quá bất ngờ khi ở Huế gần đây xuất hiện các trung tâm dạy bơi như Dolphin Swimming Club, CLB Bơi Sóng Xanh, bể bơi Âu Lạc hoặc BP Swimming Center, với cơ sở vật chất tốt và huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ở nhiều trường học, như Trường THPT chuyên Quốc Học cũng đã có bể bơi và thường tổ chức các câu lạc bộ bơi, các giải nội bộ nhằm khuyến khích phong trào bơi lội.

Bể bơi Âu Lạc - nơi có hai hồ bơi lớn nhỏ tách biệt, đặc biệt phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và các bạn trẻ muốn rèn luyện sức khỏe. Hồ bơi được bao quanh bởi không gian xanh mát, hệ thống lọc nước hiện đại đảm bảo an toàn. Các lớp học có nhiều khung giờ linh hoạt để lựa chọn dễ dàng. Và, điều mà chắc chắn nhiều phụ huynh sẽ ấn tượng là bể bơi Âu Lạc có đội ngũ cứu hộ và nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp; toàn bộ các lớp học và hoạt động được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các chương trình dạy bơi miễn phí cũng được các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhà trường ở Huế tích cực triển khai. Dự án “Phòng, chống đuối nước trẻ em năm học 2023 - 2024” - chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) và tổ chức Hue Help, tập trung nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em tiểu học. Từ tháng 6 đến tháng 10/2024, có 600 em học sinh ở 6 trường học vùng sông nước được trang bị các kỹ năng bơi. Từ năm 2011 đến 2024, tổ chức Hue Help phối hợp cùng địa phương triển khai chương trình dạy bơi an toàn và huấn luyện được khoảng 200.000 trẻ em. Năm 2025, dự kiến sẽ có thêm khoảng 2.000 em nhỏ được tham gia chương trình.

Mới đây, vào đầu tháng Bảy, tại khu vực thị xã huyện Phong Điền (cũ), tổ chức Hue Help chính thức khai giảng khóa học bơi an toàn trong khuôn khổ Dự án phòng, chống đuối nước cho 60 học sinh do Tổ chức Campaign Tobacco - Free Kids (CTFK) - Đơn vị Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu (GHAI) tài trợ. Đây là đợt khai giảng cuối cùng trong chuỗi các lớp học bơi hè 2025 do CTFK tài trợ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đuối nước là một “thảm họa im lặng”, cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó 90% số ca tử vong xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp tử vong do đuối nước, tương đương 5 người mỗi ngày. Học để biết bơi do vậy mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho trẻ, đặc biệt trong mùa hè.

Bơi lội trang bị kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước, giảm nguy cơ tai nạn; cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp, hỗ trợ phát triển chiều cao và chỉnh sửa vóc dáng là thực tế đã được khoa học chứng minh. Bơi lội còn giúp trẻ tự tin hơn khi xử lý các tình huống dưới nước và đây cũng là giải trí lành mạnh khi giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, tạo sân chơi bổ ích cho các em. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội, chiếc “phao cứu sinh” giúp các em an toàn trước nguy cơ đuối nước.