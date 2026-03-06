"Eat clean" sau Tết

Chị Trang tư vấn smoothie eat clean cho khách

Vừa bán hàng trở lại sau kỳ nghỉ Tết, chị Trần Thùy Trang, chủ cơ sở Eat Clean Home tại phường Thuận Hóa đã tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày để phục vụ khách hàng. Là một trong những địa chỉ đầu tiên cung cấp các bữa ăn eat clean tại Huế, Eat Clean Home đã xây dựng nhiều thực đơn lành mạnh, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau Tết.

Chị Trang cho biết: “Trong dịp Tết, nhiều người ăn uống thất thường, sử dụng nhiều món ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán, ít rau xanh. Vì thế, nhu cầu thanh lọc cơ thể và giảm cân của khách hàng tăng khá cao”.

Các món ăn của eat clean đa phần sử dụng những nguyên liệu tự nhiên, hạn chế qua chế biến công nghiệp và áp dụng cách chế biến tối giản. “Trong đó, rau củ và protein nạc (như ức gà, thịt thăn heo, bò, cá,...) được chế biến đơn giản như hấp, luộc hoặc áp chảo. Nhờ vậy, các món như cơm gạo lứt cá hồi, bánh mì nguyên cám - ức gà, bún gạo lứt - thịt heo áp chảo, salad thịt, rau, củ… ngày càng được nhiều người lựa chọn”, chị Trang chia sẻ thêm.

Không chỉ giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất từ thực phẩm, eat clean còn hỗ trợ giảm cân an toàn và kiểm soát năng lượng nạp vào. Bởi thế, nhiều người đã chọn lựa hình thức ăn uống này để tăng cơ, giảm mỡ và thanh lọc cơ thể sau Tết.

Anh Đoàn Tấn Minh (phường Thủy Xuân), khách hàng tại Eat Clean Home cho biết: “Dịp Tết vừa rồi, thực đơn của gia đình tôi chủ yếu là đồ ăn truyền thống như món hon, xôi chè, bánh tét, dưa món. Sau một tuần ăn uống dư thừa năng lượng, tôi cảm thấy cơ thể khá nặng nề. Bởi thế tôi đã tìm đến eat clean để điều chỉnh lại chế độ ăn. Chỉ sau vài ngày thay đổi khẩu phần, tôi thấy nhẹ bụng, cân nặng có giảm và người giàu năng lượng hơn. Nhờ đó tinh thần tôi rất thoải mái khi bắt đầu cho những công việc đầu năm”, anh Minh chia sẻ.

Thực tế, những năm gần đây, xu hướng eat clean đã trở thành một phần trong lối sống lành mạnh của người dân xứ Huế. Từ sau Tết, khi nhiều người bắt đầu quay lại nhịp sống thường nhật, những địa chỉ bán eat clean cũng hối hả hơn với các đơn hàng.

Chị Hà Thị Huyền, chủ cơ sở eat clean TiTi Huyền Healthy Meals (phường Thuận Hóa) cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sau Tết, cơ sở đã áp dụng nhiều ưu đãi như giảm giá, hỗ trợ vận chuyển, tặng thêm khi mua số lượng lớn. Nhờ thế, không chỉ các khách hàng mua lẻ, khách lựa chọn các gói tuần hoặc tháng cũng đều tăng cao. Bếp phải tuyển thêm nhân viên để kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

Hiện nay, ngoài các món ăn eat clean, các loại thức uống bổ trợ như smoothie hay ginger shot cũng đang rất được ưa chuộng. Theo chị Trần Thùy Trang, smoothie eat clean được kết hợp từ trái cây tươi, rau, hạt và sữa không đường hoặc sữa hạt, vì thế giàu chất xơ và vitamin. Đây là loại thức uống giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, vừa giúp giảm cân, giữ dáng, vừa tốt cho hệ tiêu hóa.

“Trung bình mỗi ngày, bếp chúng tôi nhận khoảng từ 20 - 30 đơn hàng, có đơn lẻ nhưng cũng có đơn đặt hàng chục suất. Hiện tại, giá các phần ăn eat clean và smoothie dao động từ 40.000 - 55.000 đồng/suất, còn ginger shot thường từ 20.000 đồng/chai. Cùng đồng hành với khách hàng sau Tết, bếp còn tặng thêm bánh táo, bánh chuối healthy để khách hàng đổi vị”, chị Trang chia sẻ thêm.

Theo các chuyên gia, dù là chế độ ăn lành mạnh, nhưng bên cạnh phương pháp eat clean, việc tập luyện và thay đổi thói quen sinh hoạt cũng vô cùng quan trọng. Dù đã cân đối hàm lượng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, người tiêu dùng cũng nên kết hợp eat clean với các hoạt động thể chất như đi bộ, tập gym hay yoga. Từ đó, giúp tăng cơ, giảm mỡ, tái tạo năng lượng hiệu quả sau kỳ nghỉ dài và bảo vệ sức khỏe một cách khoa học.