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ClockThứ Hai, 20/07/2026 09:34

Đừng “lạc” vào những cú lướt vô tận

HNN - Chỉ từ vài phút giải trí, nhiều bạn trẻ đang dần bị cuốn vào vòng xoáy mạng xã hội mà không hay biết. Những cú lướt tưởng chừng vô hại lại âm thầm “bào mòn” quỹ thời gian, làm xáo trộn nhịp sống và giảm hiệu quả học tập, làm việc.

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Nhiều bạn trẻ lựa chọn chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Lê Nguyên 

Mất nhiều thời gian

8 giờ tối, Võ Hương Giang (phường Thuận Hóa) trở về nhà sau giờ lên lớp. Thả mình vào chiếc giường êm ái, Giang tự nhủ: “Mình chỉ lướt TikTok giải trí một chút thôi rồi sẽ tiếp tục làm bài tập”. Thế nhưng, “một chút” ấy nhiều khi kéo thành hàng giờ với những video ngắn nối tiếp nhau, những lượt đọc bình luận, rồi lại “trượt” theo những nội dung tiếp theo mà không rõ điểm dừng. Đến lúc nhìn lại, có lúc đã 1 - 2 giờ sáng. “Mọi thứ diễn ra gần như vô thức, đến lúc nhận ra thì đã khuya rồi, vậy là em lại phải lật đật dậy làm bài tập đến 4 - 5 giờ sáng cho kịp nộp”, Giang chia sẻ.

Tương tự, Lê Thị Yến Nhi (phường Hương Thủy), một nhân viên văn phòng, cũng dành nhiều thời gian sau giờ làm việc để lướt mạng xã hội. “Khoảng thời gian sau giờ làm việc lẽ ra là để nghỉ ngơi hoặc vận động nhưng lại thường bị “nuốt trọn” bởi điện thoại. Nhiều hôm tôi chỉ định xem tin tức một chút, nhưng rồi bị cuốn vào các video giải trí. Đến khi ngẩng lên thì đã gần 10 giờ tối, mọi việc cá nhân vẫn chưa làm xong”, Nhi nói.

Câu chuyện của Giang và Nhi không phải cá biệt. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ luôn có cảm giác “không đủ thời gian”, trong khi một phần không nhỏ quỹ thời gian hàng ngày đang bị lấy đi bởi những lần lướt mạng tưởng chừng vô hại.

Thực tế, sức hút của mạng xã hội không chỉ đến từ nội dung đa dạng mà còn từ cách các nền tảng được thiết kế để giữ chân người dùng. Các video ngắn, những trào lưu mới, các tin nhắn, thông báo liên tục khiến người dùng dễ rơi vào trạng thái sử dụng kéo dài ngoài dự tính. Những khoảng thời gian ngắt quãng tưởng chừng rất nhỏ cứ cộng dồn lại, trở thành hàng giờ mỗi ngày mà người trong cuộc nhiều khi không nhận ra.

Nhiều hệ lụy

Không gian mạng vốn không có giới hạn về thời gian, dễ khiến người dùng đánh mất khả năng tự kiểm soát. Khi ranh giới giữa “giải trí” và “lãng phí” trở nên mong manh, người trẻ có thể rơi vào trạng thái bận rộn nhưng hiệu quả không cao. Song song đó, việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát kéo theo nhiều hệ lụy: Thời gian bị phân tán, giảm sút sự tập trung, tạo nên thói quen trì hoãn. Nhiều bạn trẻ bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức dậy và kết thúc ngày bằng việc lướt mạng xã hội đến khuya. Điều này khiến nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, cơ thể và tinh thần khó đạt trạng thái cân bằng.

“Có hôm em dậy sớm, mở điện thoại để xem tin nhắn, rồi tiện tay lướt luôn các ứng dụng khác. Đến khi nhận ra thì đã trễ giờ học hoặc phải chuẩn bị trong gấp rút. Em cũng thấy mình dễ mất tập trung và hay trì hoãn hơn trước”, Võ Hương Giang nói.

Việc lướt mạng xã hội đến khuya cũng khiến sức khỏe và nhịp sống cá nhân của nhiều bạn trẻ bị ảnh hưởng. “Sau khi thức khuya lướt video ngắn, sáng hôm sau tôi thường ở trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi, làm việc không hiệu quả. Sau một thời gian, tôi buộc phải đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và tắt bớt thông báo để tránh bị cuốn theo mạng xã hội”, Nhi chia sẻ.

Nhận thấy hệ lụy của những “cú lướt” bất tận, một số bạn trẻ đã bắt đầu thay đổi. Thay vì dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho mạng xã hội, họ chọn đọc sách, tập thể dục, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc đơn giản là đi dạo bên sông Hương mà không mang theo điện thoại.

Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc “có nên dùng mạng xã hội hay không”, mà ở cách mỗi người thiết lập ranh giới cho mình. Việc phân bổ thời gian hợp lý giữa học tập, nghỉ ngơi và giải trí, cùng với những nguyên tắc như tắt bớt thông báo, giới hạn thời gian online hay không sử dụng điện thoại theo phản xạ mỗi khi rảnh tay… có thể giúp người trẻ lấy lại sự chủ động trong nhịp sống hàng ngày.

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 Từ khóa:
cuốn vàovòng xoáymạng xã hội
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