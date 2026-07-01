Giúp con trẻ “cai” game và mạng xã hội

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo (bên phải) trò chuyện về cách cha mẹ đồng hành cùng con cái.

Buổi tọa đàm do 1980 Books tổ chức, với sự tham gia của khách mời diễn giả Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Phương Thảo - Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương và đông đảo bạn đọc quan tâm.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà trẻ em biết vuốt màn hình trước khi biết buộc dây giày. Việc sở hữu điện thoại thông minh, tài khoản mạng xã hội hay dành nhiều giờ mỗi ngày trước thiết bị điện tử dần trở thành điều bình thường. Nhưng liệu sự “bình thường” ấy có thật sự vô hại?

Chia sẻ về kinh nghiệm “cai” mạng xã hội từ góc độ một người trưởng thành, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo kể rằng, đã có những lúc chị mong muốn mỗi ngày có tới 36 tiếng để có khoảng thời gian phát triển nhiều điều khác. “Có lần đi du lịch quên mang điện thoại, tôi cảm thấy rất thoải mái với những khoảng thời gian không có mạng xã hội, có những lúc thậm chí thấy mạng xã hội không hấp dẫn nữa. Não của con người có tính năng rất tốt, chúng ta có thể cai nghiện mạng xã hội, nhưng phải tạo thói quen cho nó. Nếu phá vỡ thói quen đó, chỉ cần một thời gian rất ngắn. Chính vì thế, sự kiên trì, trung thành, và ý chí rất quan trọng”, bác sĩ Bùi Phương Thảo chia sẻ.

Đối với các bố mẹ bận bịu công việc và phải liên tục làm việc trên thiết bị điện tử, nhưng lo lắng con mình nhìn thấy và làm theo, bác sĩ Bùi Phương Thảo cho biết, trẻ hoàn toàn nhận biết và phân biệt được trạng thái làm việc và giải trí của người lớn, trừ khi cha mẹ làm những ngành nghề giải trí đặc thù.

Để làm gương cho con, bác sĩ khuyên phụ huynh hãy tập trung sử dụng điện thoại hoàn toàn vào lúc làm việc. Còn khi giải trí, hãy cố gắng hạn chế hoặc sử dụng lúc không có mặt con.

“Dù bận rộn đến đâu, bạn vẫn phải dành ‘thời gian chất lượng’ cho con trong thế giới thực. Đó là lúc bạn hỏi han xem hôm nay ở trường con ăn gì, cô dạy bài gì, có chuyện gì vui không, hoặc cùng con đọc truyện từ 25-30 phút mà không có thiết bị điện tử. Bản thân tôi là một người cực kỳ bận rộn, nhưng con tôi không bao giờ thấy mẹ thiếu sự hiện diện trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn duy trì ăn tối cùng nhau đúng giờ, đi ngủ cùng nhau và giữ thói quen đọc sách trước khi ngủ. Gia đình cũng nên duy trì các truyền thống như đi du lịch, đi khu vui chơi cùng nhau”, bác sĩ nói.

Bác sĩ Bùi Phương Thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cha mẹ thực sự tương tác với con mà không có thiết bị điện tử: “Các bậc phụ huynh cần nhớ rằng: Nếu bạn hiện diện không thiết bị điện tử chỉ trong 20-25 phút, con sẽ kể lại rằng cả buổi tối đó mẹ đã chơi cùng con. Nhưng nếu bạn ở cạnh con suốt 3 tiếng mà tay vẫn cầm điện thoại, trẻ sẽ cảm thấy tối hôm đó bạn chẳng chơi với chúng chút nào. Đó chính là tầm quan trọng của sự hiện diện chất lượng”.

Một trong những “câu thần chú” để tách trẻ con khỏi thiết bị điện tử là “Nào, chúng ta cùng nhau làm...”. Bác sĩ Bùi Phương Thảo cho biết, trẻ con sẽ không cần điện thoại nếu bố mẹ chịu chơi cùng chúng. Hãy rủ con: "Nào, chúng ta cùng đi đọc sách", "Mẹ chơi đồ hàng cùng con nhé", hoặc rủ con đi bơi, đi bộ, đi siêu thị, đi cà phê. Khi chúng ta kéo con vào một hoạt động thực tế, trẻ sẽ rời bỏ chiếc điện thoại.

“Tại nhà tôi, tôi hạn chế cho con xem điện thoại bằng cách sử dụng máy chiếu và quy định một khung giờ giải trí nhất định trong ngày. Thời gian còn lại, tôi rủ con xem sách ảnh về du lịch, hoặc cho con khám phá các dụng cụ y tế như ống nghe, mô hình não. Tôi tương tác với con bằng cách nhờ con lấy thuốc, gói hàng và dành những lời khen ngợi khi con làm tốt. Khi trẻ cảm thấy mình được khen, được làm những việc ý nghĩa, chúng sẽ rất thích thú và dần hình thành những thói quen tốt. Với những trẻ nhỏ, việc lôi kéo các con ra khỏi màn hình là điều rất dễ dàng nếu cha mẹ biết cách tương tác”, bác sĩ cho biết.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo cũng đề cập đến những đầu sách giúp trẻ cân bằng được giải trí giữa thế giới thực và thiết bị điện tử, trong đó có “Thế hệ tuyệt vời” với những câu chuyện rất đời thường, những đứa trẻ chọn dành thời gian cho sở thích thật ngoài đời, những người trẻ nhìn lại tuổi thiếu niên và tiếc nuối vì đã đánh mất quá nhiều thời gian vào điện thoại và mạng xã hội. Từ đó, đặt câu hỏi: làm thế nào để trẻ vẫn lớn lên cùng công nghệ nhưng không đánh mất khả năng khám phá bản thân, xây dựng các mối quan hệ thật và sống một tuổi trẻ cân bằng hơn? Cuốn sách không chỉ dành cho lứa tuổi 9-13, mà các bạn lớn hơn như 15, 16 và phụ huynh vẫn có thể đọc để đồng hành, kết nối và chia sẻ.

"Có rất nhiều cách để giáo dục con cái, nhưng chúng ta cần hiểu rằng con trẻ không lớn lên theo những lời dạy bảo suông, mà sẽ lớn lên theo cách chúng ta làm việc, cách chúng ta cư xử và phản ứng với chúng”, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo cho biết.

https://nhandan.vn/giup-con-tre-cai-game-va-mang-xa-hoi-post973190.html