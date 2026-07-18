Trào lưu tự làm hồ sơ “ứng tuyển trưởng thôn”: Đừng biến việc công thành trò đùa

Nhiều người làm hồ sơ ứng tuyển trưởng thôn mang tính cợt nhả. Ảnh: Internet

Chỉ cần gõ cụm từ “ứng tuyển trưởng thôn” trên các nền tảng mạng xã hội (MXH), dễ dàng bắt gặp hàng loạt mẫu “CV” được thiết kế khá chuyên nghiệp với đầy đủ thông tin cá nhân, kinh nghiệm, ưu, nhược điểm... Thay vì thể hiện tinh thần nghiêm túc, nhiều người lại cố tình đưa vào những nội dung gây cười, như: “ưu điểm: ngủ ít, online 24/24”, “kinh nghiệm: quản lý nhóm chat”, hay “nhược điểm: sợ chó”. Không ít bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo hàng trăm bình luận cổ súy, biến tấu theo nhiều hướng.

Theo chị Trần Phương Nga, phường Thuận Hóa, ban đầu chị thấy những bài đăng này khá hài hước. Tuy nhiên, khi số lượng ngày càng nhiều và nội dung ngày càng lố, chị cảm thấy đây không còn đơn thuần là trò vui. “Có những người còn đưa ra những nhược điểm như sợ chó để câu tương tác. Mọi người chỉ chăm chăm tìm cách gây cười, mà quên rằng trưởng thôn là chức danh có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Đem việc này ra làm trò đùa sẽ tạo ra cách nhìn thiếu nghiêm túc về công việc ở cơ sở”, chị Nga chia sẻ.

Trưởng thôn là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, được cộng đồng dân cư bầu chọn theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, vận động Nhân dân tham gia các phong trào ở địa phương... Đây không phải là vị trí để tạo nội dung giải trí hay “đu trend” trên MXH.

Điều đáng lo ngại là trong cuộc đua thu hút sự chú ý, một số tài khoản sẵn sàng sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, bịa đặt thông tin hoặc cố tình tạo ra những phát ngôn gây tranh cãi. Những nội dung này có thể tạo hiệu ứng lan truyền nhanh, nhưng cũng góp phần làm méo mó nhận thức của một bộ phận người dùng, nhất là giới trẻ, về trách nhiệm đối với các chức danh, thiết chế ở cơ sở.

Pháp luật hiện hành đã quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng MXH. Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 cũng khuyến nghị người dùng tôn trọng pháp luật, sử dụng ngôn ngữ văn minh, không đăng tải hoặc lan truyền nội dung phản cảm, xúc phạm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin vi phạm quy định, tùy tính chất và mức độ, người thực hiện còn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên MXH có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Không thể phủ nhận MXH là môi trường để sáng tạo nội dung và lan tỏa tiếng cười. Tuy nhiên, sự sáng tạo cần được đặt trong giới hạn của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Những trào lưu chỉ nhằm mục đích câu tương tác bằng cách biến các vị trí công vụ, các giá trị cộng đồng thành trò đùa có thể mang lại vài phút giải trí, nhưng cũng đang khiến hình thành thói quen xem nhẹ những vấn đề đáng ra cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.