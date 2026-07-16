Những điểm đến đẹp mê ở Châu Âu khiến du khách Việt “đứng ngồi không yên”

Copenhagen (Đan Mạch)

Khi nhắc đến du lịch Đan Mạch, Copenhagen luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên trong lịch trình của nhiều du khách. Thủ đô của Đan Mạch không gây ấn tượng bằng những tòa nhà đồ sộ hay các công trình quá hoành tráng, mà chinh phục du khách nhờ không gian sống trong lành, những con phố sạch sẽ và nhịp sống chậm rãi.

Điểm dừng chân nổi tiếng nhất là khu cảng Nyhavn với những ngôi nhà nhiều màu nằm san sát bên dòng kênh. Buổi sáng, nơi đây khá yên tĩnh, thích hợp để tản bộ hoặc thưởng thức cà phê ngoài trời. Khi chiều xuống, các nhà hàng ven bến bắt đầu nhộn nhịp, mang đến bầu không khí đặc trưng của một thành phố cảng Bắc Âu.

Từ Nyhavn, du khách có thể ghé tượng Nàng tiên cá, biểu tượng nổi tiếng gắn liền với nhà văn Hans Christian Andersen, hoặc tham quan cung điện Amalienborg, nơi sinh sống của Hoàng gia Đan Mạch. Một trải nghiệm được nhiều người yêu thích là thuê xe đạp để khám phá thành phố, bởi đây cũng là phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân địa phương.

Copenhagen nổi bật với những ngôi nhà ven kênh đầy màu sắc

Lucerne Thụy Sĩ

Nếu Copenhagen đại diện cho nét hiện đại của Bắc Âu thì Lucerne lại mang vẻ đẹp cổ điển rất đặc trưng của du lịch Thuỵ Sĩ. Thành phố nằm bên hồ Lucerne, được bao quanh bởi những đỉnh núi thuộc dãy Alps, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Biểu tượng nổi tiếng nhất của Lucerne là cầu gỗ Chapel, cây cầu có tuổi đời hàng trăm năm bắc qua sông Reuss. Khu phố cổ gần đó vẫn giữ nguyên những dãy nhà nhiều màu, các quảng trường nhỏ và những con đường lát đá, mang lại cảm giác như đang bước vào một thị trấn châu Âu trong những bộ phim cổ điển.

Lucerne cũng là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình khám phá núi Pilatus hoặc Rigi. Những chuyến tàu leo núi và cáp treo đưa du khách lên độ cao hàng nghìn mét, nơi có thể ngắm toàn cảnh hồ nước xanh biếc, những ngôi làng nhỏ và dãy Alps hùng vĩ.

Lucerne mang vẻ đẹp cổ kính bên hồ và dãy Alps

Interlaken (Thụy Sĩ)

Nằm giữa hai hồ Thun và Brienz, Interlaken là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Thuỵ Sĩ. Thị trấn nhỏ này được bao quanh bởi núi non, rừng cây và những đồng cỏ xanh mướt, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng Alps.

Điều khiến Interlaken được yêu thích không chỉ là phong cảnh mà còn nằm ở những trải nghiệm ngoài trời. Vào mùa hè, du khách có thể đi bộ đường dài, chèo thuyền kayak, đạp xe hoặc dù lượn để ngắm toàn cảnh thung lũng từ trên cao. Mùa đông lại là thời điểm lý tưởng để trượt tuyết và khám phá các khu nghỉ dưỡng nằm gần dãy Jungfrau.

Một trong những trải nghiệm nổi bật nhất là hành trình bằng tàu hỏa đến Jungfraujoch, nơi được mệnh danh là "nóc nhà châu Âu". Tuyến đường đi qua các đường hầm xuyên núi, những sườn dốc phủ tuyết và nhiều khung cảnh ngoạn mục trước khi đưa du khách đến điểm ngắm cảnh ở độ cao hơn 3.400 m. Đây cũng là trải nghiệm được nhiều người đánh giá là đáng thử nhất khi đến Thụy Sĩ.

Stockholm (Thụy Điển)

Stockholm được mệnh danh là “Venice của phương Bắc” khi trải dài trên 14 hòn đảo được kết nối bởi hàng chục cây cầu, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Thụy Điển, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét lối sống Bắc Âu tối giản, thanh bình và bền vững.

Dạo bước trong khu phố cổ Gamla Stan với những con đường lát đá, các tòa nhà nhiều màu sắc và những quán cà phê nhỏ mang đến cảm giác như quay ngược thời gian. Du khách cũng có thể ghé thăm Cung điện Hoàng gia, Bảo tàng Vasa hay lựa chọn đi thuyền khám phá quần đảo Stockholm gồm hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.

Khi chiều buông xuống, Stockholm trở nên yên bình với ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước và những nhà hàng ven bến cảng bắt đầu nhộn nhịp. Thưởng thức các món ăn truyền thống của Thụy Điển, ngắm nhìn thành phố lên đèn hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành bên bờ biển đều là những trải nghiệm khiến nhiều du khách muốn quay trở lại.

Stockholm quyến rũ với kiến trúc cổ và không gian lãng mạn

Điều làm nên sức hút của châu Âu không chỉ nằm ở những công trình nổi tiếng mà còn ở sự đa dạng trong cảnh quan, văn hóa và lối sống. Dù lựa chọn điểm đến nào, mỗi hành trình đều mở ra những trải nghiệm đáng nhớ, khiến du khách luôn muốn quay trở lại để khám phá thêm những vùng đất mới.