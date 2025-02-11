Implant tức thì là gì? Có thể nhổ răng và cấy trụ trong cùng một ngày không?

Câu trả lời là: có thật — nhưng không phải ai cũng làm được.

Implant tức thì là gì?

Implant tức thì (immediate implant placement) là kỹ thuật cấy trụ titanium vào ổ xương ngay sau khi nhổ răng — trong cùng một ca phẫu thuật, không cần chờ xương và nướu lành hoàn toàn như phương pháp truyền thống.

Trong một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ còn có thể gắn răng tạm ngay trong ngày — gọi là "Implant tức thì chức năng" — giúp bệnh nhân ra về với nụ cười hoàn chỉnh sau một buổi điều trị.

Implant tức thì phù hợp với ai?

Không phải ai nhổ răng cũng có thể làm Implant tức thì. Bác sĩ cần đánh giá kỹ qua phim CT Cone Beam 3D trước khi quyết định. Điều kiện để thực hiện được bao gồm:

Xương hàm tại vùng nhổ còn đủ mật độ và thể tích — đây là yếu tố quan trọng nhất. Nếu răng bị nhổ vì sâu hoặc gãy nhưng xương xung quanh vẫn còn tốt, tỷ lệ thành công của Implant tức thì rất cao.

Không có viêm nhiễm cấp tính tại ổ răng — nếu ổ răng đang có mủ hoặc viêm nha chu chưa kiểm soát, cần điều trịổn định trước rồi mới cấy.

Nướu và mô mềm xung quanh còn lành mạnh — đảm bảo trụ được che phủ đủ sau khi cấy.

Implant tức thì không phù hợp với ai?

Một số trường hợp bác sĩ sẽ khuyến nghị không nên thực hiện Implant tức thì:

Viêm nha chu nặng chưa kiểm soát — vi khuẩn còn trong ổ xương sẽ ảnh hưởng đến khả năng tích hợp của trụ. Xương hàm đã tiêu nhiều tại vùng nhổ — cần ghép xương bổ sung, thường ghép xương và cấy trụ hai giai đoạn riêng biệt. Bệnh nhân hút thuốc nặng hoặc có bệnh nền chưa kiểm soát như tiểu đường HbA1c cao — tăng nguy cơ đào thải trụ.

Ưu và nhược điểm so với Implant truyền thống

Ưu điểm của Implant tức thì:

Rút ngắn tổng thời gian điều trị — thay vì mất 4–6 tháng (nhổ răng + chờ 2–3 tháng + cấy trụ + chờ tích hợp xương), tổng thời gian có thể giảm xuống còn 2–3 tháng. Chỉ phẫu thuật một lần thay vì hai lần — giảm sang chấn cho bệnh nhân. Bảo tồn xương hàm tốt hơn — cấy trụ ngay sau nhổ giúp kích thích xương không bị tiêu tại vùng đó.

Nhược điểm cần lưu ý:

Không phải ai cũng đủ điều kiện — cần chụp CT 3D để đánh giá. Đòi hỏi tay nghề bác sĩ cao hơn — vì ổ xương vừa nhổ chưa ổn định hoàn toàn. Nguy cơ thất bại cao hơn một chút nếu lựa chọn sai trường hợp hoặc thực hiện không đúng kỹ thuật.

Quy trình Implant tức thì tại SQ Dentist diễn ra như thế nào?

Dù thực hiện Implant tức thì hay truyền thống, tại SQ Dentist mỗi ca đều phải trải qua đầy đủ các bước đánh giá ban đầu — không bỏ qua bất kỳ bước nào vì mục đích rút ngắn thời gian. Bác sĩ chụp CT Cone Beam 3D, phân tích kỹ mật độ xương và tình trạng ổ răng trước khi quyết định có thể thực hiện Implant tức thì hay không.

Chỉ khi đủ điều kiện, bác sĩ mới tiến hành nhổ răng và cấy trụ trong cùng một ca — với sự hỗ trợ của robot định vị cấy ghép PS500, đảm bảo trụ được đặt đúng vị trí, đúng góc độ ngay cả trong ổ xương vừa nhổ. Toàn bộ quy trình trồng răng Implant chuẩn y khoa tại SQ Dentist — từ chụp CT, xét nghiệm máu đến cấy trụ và tái khám — được thực hiện nhất quán cho mọi ca, kể cả Implant tức thì.

Tóm tắt: Nên chọn Implant tức thì hay truyền thống?

Implant tức thì Implant truyền thống Thời gian tổng Ngắn hơn 1–3 tháng 4–6 tháng Số lần phẫu thuật 1 lần 2 lần Yêu cầu xương hàm Cao Linh hoạt hơn Phù hợp với Xương hàm tốt, nhổ răng do gãy/sâu Mọi trường hợp kể cả tiêu xương

Câu trả lời tốt nhất không phải từ bài viết này — mà từ kết quả phim CT 3D của chính bạn. Đặt lịch khám và chụp CT miễn phí tại SQ Dentist để biết mình có đủ điều kiện làm Implant tức thì không.

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