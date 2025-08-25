Đa dạng hoạt động truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội

“Đi từng ngõ, gõ tận nhà” tuyên truyền lợi ích của BHXH

Sử dụng đa dạng các kênh truyền thông là điều đáng ghi nhận trong truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) ở thành phố Huế hiện nay. Không dừng lại ở liên lạc hay trao đổi mà trong thực tế, những người làm công tác BHXH còn sử dụng mạng xã hội với các nền tảng như facebook, Zalo OA, và YouTube để đăng tải video ngắn, infographic và livestream giải đáp thắc mắc về BHXH. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền về ứng dụng VssID - BHXH số, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, đăng ký, và sử dụng thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy.

Bên cạnh đó là việc tổ chức các hội nghị tập huấn và đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp tập trung ở cấp xã, phường. BHXH thành phố Huế cũng đã hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương như cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế để đăng tải bài viết, phóng sự, và chương trình tuyên truyền về lợi ích của BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Hai đối tượng được tập trung là người lao động tự do và doanh nghiệp. Đối với người lao động tự do, nhắm đến khu vực phi chính thức, BHXH thành phố tổ chức các chương trình tuyên truyền tại các chợ, làng nghề, và khu vực nông thôn, nhấn mạnh lợi ích của BHXH tự nguyện như lương hưu và chế độ tử tuất. Đơn vị phối hợp với với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để truyền thông đến các doanh nghiệp, đặc biệt về nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động.

Đáng quan tâm trong công tác BHXH gần đây ở Huế là vấn đề lương hưu và tình trạng lựa chọn nhận BHXH một lần khi tham gia BHXH tự nguyện. BHXH thành phố Huế đã đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động nhận thức, thấy được lợi ích của việc hưởng lương hưu hằng tháng và những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần.

Người lao động cần cân nhắc kỹ “được” và “mất” khi nhận BHXH một lần, tránh được lợi trước mắt mà thiệt thòi lâu dài. Nếu tạm thời đang gặp khó khăn, hãy bảo lưu thời gian tham gia, khi quay lại thị trường lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện để có cơ hội hưởng chế độ hưu trí sau này.

Để gia tăng số người tham gia các loại hình bảo hiểm, năm 2025, BHXH thành phố Huế tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, trong đó tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN hiệu quả, sâu rộng để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và ý thức tự giác chấp hành pháp luật BHXH, BHYT trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp (DN) và người dân. Đồng thời, tổ chức các hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng, truyền thông theo nhóm nhỏ hỗ trợ công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Mới đây vào tháng 7, làm việc với BHXH thành phố Huế, ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp đã đề ra về BHXH, đồng thời có những sáng kiến mới để công tác truyền thông ngày càng hiệu quả, thiết thực.