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Bàn giao “Xây nhà Chữ thập đỏ” tại phường Thuận An

HNN.VN - Sáng 15/9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương phường Thuận An tổ chức nghiệm thu, bàn giao “Xây nhà Chữ thập đỏ” tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An nhằm đánh giá chất lượng công trình sau khi hoàn thành.

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Bàn giao “Xây nhà Chữ thập đỏ” cho gia đình tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An.

Trước đó, Hội CTĐ thành phố thực hiện khảo sát xây dựng nhà cho hộ gia đình nghèo, khó khăn từ nguồn hỗ trợ của Hội CTĐ TP. Hải Phòng. Sau 4 tháng thi công đã chính thức bàn giao căn nhà với diện tích 75m², tổng trị giá 250 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Cảnh (tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An).

Trước đó, ngày 19/8, Hội CTĐ thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho hai hộ ngư dân khó khăn tại xã Vinh Lộc, thuộc Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2026 do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động. Theo đó, Hội CTĐ TP. Huế đã kết nối với Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ, cùng với sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, sự giúp đỡ từ bà con lối xóm và nguồn lực đối ứng của các gia đình, hai căn nhà cấp bốn kiên cố đã hoàn thành.

Hai hộ gia đình được nhận nhà là ông Lê Khánh (thôn Đông Dương) và ông Huỳnh Đành (thôn Phụng Chánh). Cả hai đều là ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trước đây phải sống trong những căn nhà tạm bợ, thiếu an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Những ngôi nhà được Hội CTĐ TP. Huế trao đi không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân "an cư lạc nghiệp" trước thềm mùa mưa bão, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần "tương thân tương ái", sự đoàn kết và trách nhiệm của toàn xã hội đối với cộng đồng.

Phước Ly
 Từ khóa:
bàn giaoxây nhàChữ thập đỏphường Thuận An
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