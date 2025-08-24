Tiếp nối truyền thống, hun đúc tinh thần hiếu học

Lễ tuyên dương học sinh danh dự được tổ chức tại Ngọ Môn

Năm 2025 gắn liền với năm TP. Huế vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia, vì vậy, lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” năm nay được tổ chức dưới hình thức một lễ hội văn hóa, gắn kết với Lễ Truyền lô được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa tại Ngọ Môn với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Dưới thời triều Nguyễn, Huế là Kinh đô, là 1 trong 3 địa phương đứng đầu cả nước có người thi đỗ đại khoa, 1 trong 10 địa phương có người thi đỗ cử nhân. Địa điểm này còn có Trường Quốc Tử Giám đào tạo nhân tài cho cả nước, cũng là nơi duy nhất của đất nước tổ chức thi cử để cấp bằng tiến sĩ.

Truyền lô là lễ Xướng danh, công bố các tiến sĩ sau khi thi đỗ của triều Nguyễn. Lễ được tổ chức sau thời gian kết thúc kỳ thi Đình (hay còn gọi là Điện Thí). Đây là kỳ thi cao nhất, xác định thứ bậc các tiến sĩ. Các triều đại xưa tuyển dụng nhân sự vào bộ máy nhà nước trên cơ sở chọn những người có thực học, thực tài, được tuyển dụng qua khoa cử nên lễ Truyền lô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau mỗi kỳ thi Đình, bộ Lễ chọn ngày tốt, dâng tấu lên nhà vua cho tổ chức Lễ Truyền lô tại điện Thái Hòa hoặc Ngọ Môn.

Tiếp nối truyền thống hiếu học qua lễ Truyền lô

Việc kết hợp tuyên dương học sinh danh dự với Lễ Truyền lô không những là nguồn động lực cho nhiều thế hệ học sinh phát huy tinh thần hiếu học, hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm, lập thêm nhiều kỳ tích rạng danh cho ngành Giáo dục thành phố Huế; mà còn góp phần bảo tồn và phát huy, lan tỏa các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô.

Ngày 16/7/2025, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc tặng Bằng chứng nhận cho học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” thành phố Huế năm học 2024-2025. Theo đó, UBND thành phố tuyên dương 384 học sinh, gồm 212 học sinh tiểu học, 132 học sinh trung học cơ sở và 40 học sinh trung học phổ thông. Đây là những học sinh xuất sắc toàn diện, được trường bình chọn là học sinh danh dự tiêu biểu điển hình của 383 trường. Phần thưởng cho mỗi học sinh là 1.000.000 đồng và một bộ trang phục áo dài truyền thống Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương trao Bằng chứng nhận cho học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường”

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật các em đã đạt được trong thời gian qua. Ông gửi gắm mong muốn các thế hệ học sinh tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, sống có lý tưởng, biết xác định rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu của xã hội, không ngừng sáng tạo để chinh phục nhiều thành tích cao hơn trong tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ luôn quan tâm, đồng hành cùng ngành Giáo dục dõi theo con đường học vấn của các em; tiếp tục ban hành các chính sách nhằm củng cố, phát huy vị thế, uy tín, giữ vững thương hiệu trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng của khu vực và cả nước. Ông Nguyễn Văn Phương cũng đề nghị các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội tăng cường phối hợp với nhà trường, thầy cô giáo để tạo môi trường thuận lợi nhất cho học sinh phát triển tài năng, nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh hoài bão, vươn lên trở thành những công dân toàn cầu tự tin, bản lĩnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân cho biết, năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tiếp tục có những bước phát triển mới, khởi sắc, toàn diện trên nhiều mặt. Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong tốp đầu cả nước khi có 85/108 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (tỷ lệ 78,7%), 2 học sinh đoạt Huy chương Olympic Vật lý châu Á (1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng) và 2 học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế (gồm 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và 1 huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế). Đặc biệt, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế liên tục lập kỷ lục 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”…