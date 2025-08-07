Kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Mô hình trồng lúa chất lượng cao ở Phú Bài

Một thời, các xã như Phú Sơn, Thủy Phù, Dương Hòa (cũ) gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Từ khi Nhà nước có chủ trương khai thác, khai hoang phát triển kinh tế vùng gò đồi, kinh tế của người dân các địa phương có nhiều chuyển biến. Trong đó, kinh tế vùng gò đồi, trồng rừng, thanh trà, trồng cây ăn quả, kinh tế gia trại, trang trại tổng hợp, chăn nuôi gia súc, gia cầm... là mũi nhọn phát triển KT-XH của địa phương. Không chỉ trồng rừng mà người dân nơi đây còn chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, FSC mang lại thu nhập 300 triệu đồng/ha.

Nhiều người dân ở xã Dương Hòa (cũ) chia sẻ: Nhờ trồng rừng, trồng cây thanh trà, kết hợp khai thác keo thuê và chăn nuôi, trồng trọt mà đời sống gia đình của người dân có nhiều thay đổi. Nhiều hộ có thu nhập bình quân mỗi năm 200 - 300 triệu đồng, có điều kiện nuôi con ăn học và xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang. Sau khi sáp nhập xã, người dân kỳ vọng sẽ có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH.

Ông Lê Bá Minh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Bài thông tin: Phát triển nông nghiệp của Phú Bài theo hướng chuỗi giá trị hàng hóa, an toàn, bền vững. Nông dân sử dụng giống lúa mới đạt năng suất, chất lượng cao, gieo cấy hết diện tích hiện có, sản lượng lương thực có hạt luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong sản xuất, ngành nông nghiệp phường đẩy mạnh cơ giới hóa, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đẩy mạnh việc thâm canh tăng diện tích cây ăn quả có giá trị, phát triển vườn cây thanh trà, bưởi da xanh ở Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Phù; duy trì và phát triển trang trại gia súc, gia cầm theo hướng bền vững, hiệu quả.

Đáng ghi nhận, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường từ 44,3 triệu đồng vào năm 2020 tăng lên 66,5 triệu đồng năm 2024. Trên địa bàn phường có nhiều dự án lớn đã được triển khai và đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, cải thiện cảnh quan đô thị, chất lượng dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

Cùng với sản xuất nông nghiệp là thế mạnh, tại phường Phú Bài sản xuất công nghiệp tiếp tục được phát triển theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, tập trung ở Khu Công nghiệp Phú Bài. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã và đang được đầu tư trang, thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng hàng hóa, ổn định việc làm nhằm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần duy trì tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp địa phương.

Trên địa bàn phường cũng đã triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ; phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt công tác khuyến công, khoa học công nghệ. Các ngành nghề truyền thống được đầu tư hỗ trợ, khôi phục và phát triển, góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân. Dịch vụ du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, bước đầu khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ với sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Dương Hòa...