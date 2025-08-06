Xây dựng Thuận An trở thành đô thị du lịch biển

Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đảng bộ và nhân dân địa phương quyết tâm xây dựng phường Thuận An trở thành đô thị du lịch biển

Tập trung các nguồn lực

Những ngày này, các tuyến đường ở Thuận An ngập tràn cờ hoa, người dân chung tay làm sạch đẹp môi trường, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng sau sáp nhập, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Phường Thuận An hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Hải Dương, Phú Thuận, Phú Hải và phường Thuận An, với nhiều tiềm năng, lợi thế mới, giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Đảng ủy phường Thuận An Lê Hữu Ngọc thông tin, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận An, xã Hải Dương, Phú Thuận và Phú Hải - nay là Đảng bộ phường Thuận An, đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Địa phương đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 6.317 tỷ đồng.

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, định hướng phát triển ở vùng biển và đầm phá, Đảng ủy các đơn vị cũ đã ban hành nhiều chủ trương về thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế biển và đầm phá, trọng tâm là phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch biển và đô thị biển.

Phục vụ người dân tận tình, hiệu quả

Trong 5 năm qua, Thuận An đã tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông kết nối chỉnh trang, nâng cấp các bãi tắm Hải Dương, Thuận An, Phú Thuận, tổ chức các hoạt động văn hóa để kích cầu phát triển dịch vụ, du lịch biển. Đồng thời, địa phương phối hợp với các Sở, ban, ngành của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư các khu giải trí, du lịch nghỉ dưỡng ven biển chất lượng cao.

Các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái đầm phá, trải nghiệm cũng được đầu tư, phát triển. Hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng được đầu tư, mở rộng. Tổng lượt khách du lịch đến biển Thuận An bình quân hằng năm tăng 25 - 30%.

Một trong những công tác vô cùng quan trọng, đó là quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, đã được thực hiện căn cơ. Thuận An đã hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Từ nguồn vốn của Trung ương và thành phố, đã triển khai tích cực các dự án xây dựng cơ bản, hoàn thành các dự án lớn trọng điểm, như: Cầu vượt cửa biển Thuận An, nâng cấp quốc lộ 49B; tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối Mỹ Thượng - Thuận An. Cảng cá kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền Thuận An; âu thuyền Phú Hải, kè biển ứng phó thiên tai ở Phú Thuận được đầu tư, mở rộng” - Ông Lê Hữu Ngọc chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, Thuận An đã và đang tập trung phát triển hạ tầng đô thị theo hướng dịch vụ, du lịch biển và đầm phá, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa theo định hướng phát triển đô thị.

Phát triển dịch vụ, du lịch biển thành ngành kinh tế chủ lực

Phát huy thế mạnh của phường ven biển và đầm phá, Thuận An lấy phát triển dịch vụ du lịch biển thành ngành kinh tế chủ lực, tạo ra bước đột phá thúc đẩy kinh tế ven biển, đầm phá tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ông Lê Đình Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An nhấn mạnh, những việc cần làm ngay trong thời gian tới, đó là đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh du lịch biển, thông qua các nền tảng công nghệ số, chuyển đổi số. Đồng thời, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng dịch vụ du lịch biển ở các bãi tắm Thuận An, Phú Thuận, Hải Dương; hình thành loại hình du lịch đặc thù dựa trên khai thác cảnh quan, hệ sinh thái đầm phá, ẩm thực, gắn với du lịch trải nghiệm và khai thác giá trị các di tích lịch sử nhằm thu hút du khách.

“Trong tương lai không xa, hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai sẽ được phát triển trở thành “Công viên đầm phá tiêu biểu”, hình thành mô hình du lịch liên kết các điểm du lịch bãi biển Thuận An - Phú Thuận - Hải Dương với du lịch đầm phá. Các bãi biển sẽ được đầu tư, xây dựng trở thành phố đêm, phố ẩm thực để phục vụ du lịch. Cùng với đó, người dân sẽ được hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, từ nghề biển truyền thống sang cung cấp dịch vụ du lịch, phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm, nâng cao đời sống, góp sức vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Lê Đình Phong chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Thuận An Lê Hữu Ngọc nhấn mạnh, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Để vượt qua và thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thuận An sẽ đồng lòng, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế vùng ven biển, đầm phá, liên kết vùng với trung tâm đô thị thành phố Huế để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chính trị xã hội ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; quyết tâm xây dựng phường Thuận An trở thành đô thị du lịch biển.