Xây dựng “tế bào” của Đảng ngày càng vững mạnh

Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, phường Kim Trà Nguyễn Thị Loan tặng giấy khen cho học sinh có thành tích cao trong học tập

Từ việc nhỏ đến chuyển biến lớn

Một buổi sáng cuối tuần, ở tuyến kiệt 90 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân, người dân tự giác quét dọn, chăm lại những khóm hoa, kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng vừa được lắp mới. Không còn cảnh tối tăm, chật hẹp như trước, con kiệt giờ đã sáng, sạch và an toàn hơn.

Bà Nguyễn Thị Hương (70 tuổi), người đã sống hơn 40 năm ở đây chia sẻ, trước kia cứ tối là ngại ra ngoài, đường trơn trượt, thiếu ánh sáng. Giờ có đèn, có camera, con cháu đi học về cũng yên tâm hơn. Với bà, sự thay đổi không chỉ là con đường sáng lên, mà là cảm giác an toàn và niềm tin vào những việc chi bộ đã làm.

Sự đổi thay ấy bắt đầu từ những nhiệm vụ mà Chi bộ tổ dân phố 8 - Phú Hậu đã đề ra. Với 304 hộ dân, 1.235 nhân khẩu và 52 đảng viên, chi bộ không dừng ở quán triệt nghị quyết mà cụ thể hóa bằng những phần việc sát nhu cầu người dân.

Thay vì dàn trải, chi bộ chọn đúng việc, chỉ đạo làm đến nơi đến chốn, tập trung vào chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi nội dung đều được phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể và kiểm tra định kỳ. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì hiệu quả. Quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức: Từ chỗ còn trông chờ, nay nhiều hộ dân đã chủ động tham gia, xem giữ gìn môi trường là việc thường xuyên. Tuyến đường Nguyễn Tư Giản 2 năm liền được công nhận “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn tiêu biểu”, trở thành minh chứng rõ nét cho sự thay đổi từ cơ sở.

Công tác dân vận phát huy hiệu quả khi huy động nguồn lực nâng cấp các kiệt 90, 94, 104, 82 Nguyễn Gia Thiều; lắp đặt điện chiếu sáng, camera an ninh, trồng hoa, làm cổng chào. Những công trình tuy nhỏ nhưng đáp ứng nhu cầu, tạo sự đồng thuận và lan tỏa tinh thần cùng làm, cùng hưởng. Khu dân cư không còn hộ nghèo, 100% hộ dân (304/304) được tạo lập địa chỉ số. Nhiều năm liền, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Luyến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 - Phú Hậu chia sẻ: “Chi bộ muốn mạnh thì phải sát dân, hiểu dân. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Khi người dân tin thì việc khó cũng thành dễ”.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, phường Kim Trà, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ mang lại hiệu quả thiết thực. Sinh hoạt được tổ chức theo hướng tăng thảo luận những vấn đề cốt lõi, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và chuyển đổi số.

Nội dung được chuẩn bị kỹ, gửi trước cho đảng viên, tạo điều kiện nghiên cứu và tham gia ý kiến. Các buổi sinh hoạt trở thành diễn đàn dân chủ, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, đề ra giải pháp cụ thể. Nghị quyết gắn với trách nhiệm từng cá nhân, có kiểm tra, đánh giá định kỳ.

“Chất lượng sinh hoạt chi bộ quyết định sức mạnh tổ chức Đảng. Khi mỗi đảng viên làm tốt phần việc của mình thì tập thể sẽ mạnh lên”, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ. Năm 2025, Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ hoàn thành xuất sắc tiêu biểu; Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Loan là đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nâng chất từ gốc, lan tỏa niềm tin

Từ thực tiễn có thể thấy, nơi nào chi bộ bám sát thực tiễn, đổi mới cách làm, phát huy dân chủ thì nơi đó tạo chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Theo ông Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nâng cao chất lượng chi bộ phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn với những vấn đề cụ thể của địa bàn, đơn vị. Yếu tố then chốt là đội ngũ cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ - người giữ vai trò trung tâm đoàn kết, có năng lực điều hành, biết phát huy dân chủ và quy tụ đảng viên, trực tiếp “chuyển hóa” nghị quyết thành hành động.

Ông Lê Văn Luyến cho biết, chi bộ xác định rõ muốn nâng chất sinh hoạt thì phải bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Nội dung được xây dựng sát với vấn đề nổi lên ở khu dân cư, gửi trước cho đảng viên qua nền tảng số để nghiên cứu, góp ý. Trong sinh hoạt, tăng thời gian thảo luận, hạn chế đọc văn bản. Sau sinh hoạt, phân công rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, đánh giá hằng tháng. Quan trọng nhất là nói đi đôi với làm, việc đã đưa ra phải làm đến nơi đến chốn, có kết quả cụ thể để dân thấy, dân tin.

Việc chuẩn bị kỹ nội dung, gửi tài liệu trước, tăng thời gian thảo luận đã giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt rõ rệt. Mỗi nghị quyết đều gắn với nhiệm vụ cụ thể, có theo dõi, đánh giá thường xuyên. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và sinh hoạt. Sinh hoạt chi bộ phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Khi nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến cụ thể, vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở được khẳng định bằng chính kết quả.