Niềm tin cho chặng đường mới

Người dân thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc chung sức trồng hoa, xây dựng tuyến đường văn minh

Đặc biệt, công tác dân vận được đổi mới mạnh mẽ, với phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa rộng khắp, nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Từ những mô hình dân vận thiết thực như con đường hoa do người dân tự tay vun trồng, tuyến đường “Sáng - xanh -sạch - đẹp”, đến phong trào hiến đất mở đường đều cho thấy sức lan tỏa của sự đồng thuận xã hội. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đã thực sự trở thành cầu nối để chủ trương của Đảng đi vào đời sống. Nhờ đó, niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng được củng cố, yếu tố cốt lõi để thành phố vượt qua những thách thức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phát triển.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau khi thành lập và tổ chức lại, UBND thành phố có 14 cơ quan chuyên môn (giảm 30%), số xã, phường còn 40 đơn vị (giảm gần 70% so với trước). Đây là sự thay đổi chưa từng có trong lịch sử hành chính địa phương, tạo nên bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị di sản.

Thành ủy công bố các quyết định bổ nhiệm bí thư đảng ủy các xã, phường khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Theo lãnh đạo thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được kiện toàn theo vị trí việc làm, bảo đảm chất lượng, từng bước ngang tầm nhiệm vụ. Thành phố đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, coi đây là “then chốt của then chốt”, gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu với hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá: Nhờ bộ máy mới, các chủ trương lớn của thành phố được triển khai đồng bộ và nhanh chóng. Nhiều phong trào trở thành “thương hiệu” của Huế như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Huế - thành phố bốn mùa hoa”, “Huế xanh - sạch - sáng”. Những ngày cuối tuần, hình ảnh cán bộ, đảng viên cùng người dân ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải đã trở thành quen thuộc ở khắp các ngõ phố.

“Chính sự nhập cuộc ấy đã khiến khẩu hiệu “Huế xanh - sạch - sáng” không còn là phong trào ngắn hạn, mà trở thành nếp sống thường ngày của người dân. Song song đó, Huế tiên phong trong chuyển đổi số, nền tảng Hue-S trở thành công cụ giám sát hữu hiệu của người dân, góp phần đưa thành phố nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), PAX INDEX (Chỉ số Cải cách hành chính)”, ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài (giữa) kiểm tra vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp ở xã A Lưới 3

Giữ nghiêm kỷ luật để củng cố niềm tin

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong nhiệm kỳ qua được tăng cường mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng TSVM. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã thực hiện hàng nghìn cuộc KTGS; trong đó, KT 2.670 tổ chức đảng và gần 17.000 đảng viên; phát hiện 75 tổ chức và 100 đảng viên vi phạm, xử lý kỷ luật 3 đảng viên. Đồng thời, GS hơn 2.700 tổ chức và hơn 13.000 đảng viên, kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.890 lớp tuyên truyền với hơn 73.500 cán bộ, công chức, viên chức, người dân được phổ biến các văn bản pháp luật.

Điểm mới là chuyển đổi số đã được áp dụng trong công tác KTGS, giúp đổi mới phương pháp, nâng cao tính khách quan, minh bạch. Nhờ vậy, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững, niềm tin của Nhân dân được củng cố.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến khẳng định: Có được kết quả đó là do thời gian qua, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ thành phố đến cơ sở được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sâu sát thực tế, nói đi đôi với làm. Các cấp ủy đã chú trọng đến việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý văn bản trên môi trường mạng, chỉ đạo việc chuyển đổi số và xây dựng văn hóa trong Đảng.

Người dân phường Phong Điền trao đổi ý kiến trong cuộc đối thoại với lãnh đạo địa phương

Niềm tin cho chặng đường mới

Tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự đổi mới phương thức lãnh đạo; sinh hoạt chi bộ còn hình thức; trong công tác tự phê bình, phê bình còn nể nang; quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận chưa đồng bộ; một bộ phận cán bộ trẻ thiếu kỹ năng đáp ứng yêu cầu đô thị thông minh. Một số cơ quan sau sắp xếp vẫn còn chồng chéo nhiệm vụ, một số phường mới sáp nhập chưa ổn định tổ chức.

Những hạn chế này là lời nhắc nhở nghiêm khắc để nhiệm kỳ mới không ngừng đổi mới. Bài học rút ra là muốn phát triển bền vững, trước hết phải xây dựng Đảng TSVM; xem sự hài lòng của Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo. Đặc biệt, tư duy lãnh đạo cần chuyển từ “mệnh lệnh hành chính” sang “định hướng - đồng hành - giám sát”, lấy Nhân dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi chính sách.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định nơi nào cấp ủy sâu sát, nơi đó phong trào có chuyển biến; nơi nào người đứng đầu nêu gương, nơi đó tạo được niềm tin trong Nhân dân. Kinh nghiệm quý báu ấy sẽ là hành trang để Đảng bộ thành phố Huế vững bước trong chặng đường 2025 - 2030.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh: “Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị TSVM; coi công tác cán bộ là then chốt, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; lấy niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả”.

Với hành trang là những thành tựu và bài học quý báu, Đảng bộ thành phố Huế bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm và khát vọng mới. Đội ngũ cán bộ kế cận được kỳ vọng sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vừa thấm nhuần văn hóa Huế, vừa làm chủ tri thức và công nghệ mới. Di sản văn hóa sẽ tiếp tục tỏa sáng trong hình hài của một đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.