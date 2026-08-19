Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự mít-tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố chào mừng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan ách đô hộ của thực dân Pháp, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á do nhân dân ta làm chủ. Từ đây, dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là nền tảng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kết tinh khát vọng ngàn đời của dân tộc về độc lập, tự do; là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn tám mươi năm đã trôi qua, những bài học đúc kết từ Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và có tính thời sự sâu sắc.

Đó là bài học giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kiên định nền tảng lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bài học về nhận diện thời cơ và chớp lấy thời cơ cách mạng; khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Đó còn là bài học về phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự lực, tự cường, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Mạch nguồn cách mạng ấy mãi mãi tỏa sáng trong dòng chảy của dân tộc, là điểm tựa vững chắc để nhân dân ta viết tiếp những trang sử mới hào hùng.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kết tinh khát vọng ngàn đời của dân tộc về độc lập, tự do; là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn tám mươi năm đã trôi qua, những bài học đúc kết từ Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và có tính thời sự sâu sắc.

Tự hào về mùa thu lịch sử, chúng ta mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam; tri ân sự cống hiến, hy sinh xương máu của hàng triệu Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với Tổ quốc.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên trì bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và không ngừng phát huy những giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong giai đoạn phát triển mới; kiên quyết bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, là sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để nước ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 để tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy cao độ tinh thần nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng biến những chủ trương, quyết sách của Đảng, kế hoạch, chương trình của Nhà nước thành những kết quả cụ thể, những giá trị đo đếm được nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở, không ngừng đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Mỗi người đảng viên nghiêm túc nêu gương đạo đức cách mạng, tiên phong trong mọi công việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò lực lượng nòng cốt, chỉ huy, tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết dưới ngọn cờ cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiến bước trên chặng đường phát triển mới của dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - bản anh hùng ca vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX mãi mãi là ngọn lửa rực cháy, thôi thúc toàn thể dân tộc Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới, làm nên kỳ tích của thế kỷ XXI, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

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