Từ mốc son chói lọi đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hàng triệu quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang tham gia mít tinh Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945). Ảnh: Tư liệu

Chỉ 15 ngày sau, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy…''.

Từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam từng bước vươn lên, phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao. Việt Nam đang đứng trước thời cơ và vận hội mới để vươn lên mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - dấu mốc 100 năm thành lập nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, đất nước đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, kiến tạo những không gian và động lực phát triển mới, xác định mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong những thập niên tới.

Năm 2025, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 500 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Năm 2026, toàn Đảng, toàn dân ta bắt tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với những bước chuyển chiến lược, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quyết tâm trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thành phố Huế đang đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý và phát triển vùng đất Cố đô theo hướng thông minh, xanh, sạch, sáng và bền vững.

Thành phố Huế kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh đất nước thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và chính sách kích cầu du lịch đặc sắc nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu thuộc Festival 2026.

Theo đó, thành phố Huế miễn vé tại các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đối với người dân Việt Nam, trong ngày 19/8 và ngày 2/9 nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước được tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể di tích Cố đô Huế.

Từ ngày 18 - 22/8, Di tích điện Huệ Nam miễn vé tham quan cho du khách. Lễ hội điện Huệ Nam (còn gọi là điện Hòn Chén) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest 2026) diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 1/9, tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Hai đêm nhạc có chủ đề: "Di sản thức giấc" và "Di sản hội nhập" sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao, kể câu chuyện về một thành phố Huế gìn giữ giá trị truyền thống, không ngừng sáng tạo để kết nối với thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc tế.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa; Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế trên sông Hương…