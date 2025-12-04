Siết chặt kỷ luật, loại bỏ lợi ích nhóm, bảo vệ người dám làm

Toàn cảnh hội nghị tại Thành ủy Huế

Tại điểm cầu Trung ương, chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC; cùng chủ trì hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Thành ủy Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài chủ trì.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Trong nhiệm kỳ XIII, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều chủ trương, quan điểm mới mang tính chiến lược, góp phần khắc phục những bất cập kéo dài và tạo bước tiến rõ rệt trong phòng ngừa tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo đã ban hành hơn 300 văn bản liên quan xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và PCTNLPTC; cấp ủy các cấp ban hành hơn 12.100 văn bản.

Nhiều chủ trương lớn về hoàn thiện pháp luật, đổi mới tư duy quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực, siết chặt quản lý đất đai được triển khai đồng bộ. Quốc hội nhiệm kỳ này thông qua và ban hành hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết, mức cao nhất từ trước đến nay. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương ban hành trên 73.000 văn bản cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tạo khung pháp lý thống nhất, chặt chẽ cho PCTNLPTC.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường mạnh mẽ, “đi trước mở đường” cho xử lý vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.300 tổ chức đảng và hơn 97.400 đảng viên; trong đó trên 2.300 đảng viên bị xử lý liên quan tham nhũng. Trung ương đã kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, bao gồm 49 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương và 24 sĩ quan cấp tướng. Đặc biệt, lần đầu tiên, ba nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước bị xử lý kỷ luật, khẳng định tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài chủ trì hội nghị tại Thành ủy Huế

Hoạt động thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Các cơ quan đã kiến nghị thu hồi hơn 664.600 tỷ đồng và trên 2.200 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 50.000 tập thể và cá nhân; đồng thời kiến nghị xử lý hơn 3.000 văn bản pháp luật có bất cập. Hơn 1.900 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố hơn 18.900 vụ án/39.300 bị can về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; xét xử sơ thẩm hơn 17.200 vụ án. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 48 vụ án/205 bị can đã được khởi tố; 82 vụ án được xét xử sơ thẩm.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả nổi bật. Tài sản bị kê biên, phong tỏa trị giá hơn 640.000 tỷ đồng; cơ quan thi hành án dân sự thu hồi trên 90.000 tỷ đồng. Nhiều bị can chủ động nộp lại tài sản ngay từ giai đoạn điều tra.

Loại bỏ lợi ích nhóm, bảo vệ người dám làm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, PCTNLPTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là yêu cầu sống còn đối với Đảng và chế độ. Đồng thời, khẳng định niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với công tác này tiếp tục được củng cố nhờ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, như một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm; cơ chế, chính sách ở nhiều lĩnh vực còn sơ hở; một số vụ việc tham nhũng, lãng phí còn phức tạp, kéo dài, gây bức xúc xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị quán triệt 4 quan điểm xuyên suốt: Kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xây dựng, hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”; kiểm soát quyền lực chặt chẽ để “không dám tham nhũng”; xây dựng văn hóa liêm chính để “không muốn, không cần tham nhũng”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa, đặc biệt ở khâu xây dựng chính sách; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo hướng chủ động phát hiện vi phạm; đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông về liêm chính trong cán bộ, đảng viên; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan PCTNLPTC.

Tổng Bí thư lưu ý, bối cảnh phát triển mới với nhiều cơ chế thông thoáng, nhiều dự án lớn có thể làm nảy sinh lợi ích nhóm. Vì vậy, càng phải siết chặt kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm sai phạm; kiên quyết loại bỏ lợi ích nhóm; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững quyết tâm chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCTNLPTC trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng Đảng và đất nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.