Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trưa 1/12, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp giữa Việt Nam và Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo đó, các văn kiện hợp tác gồm có: Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về xây dựng dự án Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về dự án xây dựng tuyến đường hữu nghị Việt Nam - Lào; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026-2030; Bản ghi nhớ về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2026-2030; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp giữa Việt Nam và Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam và tỉnh Houaphanh, Lào; Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong, Lào giai đoạn 2026 -2030.

 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thời gian gần đây, bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, đặc biệt là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), về năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hợp tác thương mại - đầu tư tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực với kim ngạch 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD. Một số dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng là những bước tiến mới về liên kết chiến lược không gian phát triển, góp phần đưa hai nước cùng phát triển trong tương lai không xa.

 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao thông - vận tải, năng lượng, nông nghiệp… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả khích lệ. Giao lưu nhân dân và hợp tác các địa phương hai nước ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ…

