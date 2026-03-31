  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/04/2026 19:04

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử

Chiều 7/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, với 474/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng kiểm sát; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Huy Tiến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Huy Tiến có sự nghiệp gắn liền với ngành kiểm sát. Năm 2013, khi đang là Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hai năm sau, ông làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Huy Tiến được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 9/2018, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 26/8/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Huy Tiến.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 7/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Huy Tiến được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Viện trưởngViện Kiểm sátnhân dântối caoNguyễn Huy Tiến
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top