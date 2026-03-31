Đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dân

Di sản Huế được bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành niềm tự hào của người dân

Chung sức, đồng lòng – sức mạnh bắt đầu từ lòng dân

Trong mọi chặng đường phát triển của một quốc gia, điều làm nên khác biệt không chỉ là tài nguyên hay vốn liếng, mà là khả năng quy tụ lòng người. Một đất nước có thể có chiến lược đúng, có cơ hội lớn, có nguồn lực dồi dào, nhưng nếu thiếu sự đồng thuận xã hội, thiếu niềm tin của Nhân dân, thì những nguồn lực ấy khó có thể phát huy hết hiệu quả. Chính vì vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “chung sức, đồng lòng”, đó không chỉ là một lời kêu gọi mang tính tinh thần, mà là một nguyên lý phát triển có tính nền tảng.

“Đồng lòng” không phải là sự nhất trí hình thức, càng không phải là sự đồng thuận bị áp đặt. Đồng lòng phải được xây dựng trên niềm tin, trên sự thấu hiểu và trên cảm nhận công bằng trong xã hội. Người dân chỉ có thể chung sức khi họ tin rằng những chủ trương lớn là đúng đắn, những chính sách được ban hành là vì lợi ích của họ, và những người thực thi là tận tâm, liêm chính. Khi niềm tin được bồi đắp, thì mỗi người dân không còn đứng ngoài quá trình phát triển, mà trở thành chủ thể tích cực của hành trình ấy.

Điều này mang ý nghĩa đặc biệt với Huế với tư cách là một đô thị, không gian văn hóa, ký ức lịch sử, biểu tượng của sự tinh tế và chiều sâu. Trong bối cảnh mới, Huế đứng trước cơ hội trở thành một trung tâm văn hóa – du lịch – giáo dục – y tế mang tầm quốc gia và quốc tế. Nhưng để làm được điều đó, Huế không thể chỉ dựa vào đầu tư hay quy hoạch, mà cần một sự đồng lòng sâu sắc trong xã hội: từ chính quyền, doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ đến từng người dân.

Sự đồng lòng ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với một đô thị di sản. Huế không thể phát triển bằng cách đánh đổi bản sắc, càng không thể trở thành một phiên bản sao chép của những đô thị khác. Muốn phát triển bền vững, Huế cần một sự thống nhất về nhận thức: giữ gìn di sản không phải là lực cản, mà là lợi thế; phát triển không phải là phá vỡ cái cũ, mà là làm giàu thêm những giá trị đã có. Khi cộng đồng cùng chia sẻ cách nhìn ấy, thì mỗi bước đi của Huế sẽ vừa vững chắc, vừa có bản sắc riêng.

Trong chiều sâu văn hóa, “chung sức, đồng lòng” còn là sự tiếp nối truyền thống của một vùng đất từng là kinh đô, nơi hội tụ tinh hoa của cả nước. Tinh thần cộng đồng, sự gắn kết gia đình, nếp sống nghĩa tình – tất cả những giá trị ấy nếu được khơi dậy đúng cách sẽ trở thành nguồn lực xã hội rất lớn. Bởi một đô thị không chỉ phát triển bằng những công trình mới, mà còn bằng chất lượng của các mối quan hệ xã hội, bằng cảm giác gắn bó của con người với nơi mình sống.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công Chân Mây - Lăng Cô

Quyết tâm, quyết liệt – biến ý chí thành hành động

Nếu “đồng lòng” là điều kiện để quy tụ sức mạnh, thì “quyết tâm, quyết liệt” là yêu cầu để biến sức mạnh ấy thành kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rất rõ: mọi chủ trương, chính sách phải được tổ chức thực hiện đến cùng, phải đi vào đời sống Nhân dân, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay văn bản.

Đây là một thông điệp rất trúng với thực tiễn hiện nay. Chúng ta không thiếu chủ trương đúng, không thiếu chiến lược lớn. Nhưng điều người dân mong đợi là những thay đổi cụ thể, những kết quả có thể cảm nhận được trong đời sống hằng ngày. Một con đường được mở rộng, một thủ tục được rút ngắn, một dịch vụ công được cải thiện, một môi trường sống được nâng cao – đó mới là những “thước đo” thực chất của quyết tâm và quyết liệt.

“Quyết tâm” là ý chí chính trị. Nhưng “quyết liệt” là hành động cụ thể, là trách nhiệm được thực thi, là kết quả được tạo ra. Một nền hành chính hiện đại không chỉ đòi hỏi cán bộ “đúng quy trình”, mà phải “đúng việc”, “đúng thời điểm” và “đúng nhu cầu của người dân”. Khi mỗi quyết định được đặt trong câu hỏi “việc này giúp gì cho người dân?”, thì hành động sẽ trở nên thiết thực hơn.

Huế đang chuyển mình không thể chấp nhận sự trì trệ. Nhưng quyết liệt trong Huế không phải là vội vàng, mà là làm đến nơi đến chốn, làm có chiều sâu, có tính toán dài hạn. Mỗi dự án phát triển phải được cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và giá trị văn hóa. Mỗi bước đô thị hóa phải gắn với bảo tồn cảnh quan. Mỗi chính sách phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, chứ không chỉ gia tăng các chỉ số tăng trưởng.

Điều này cũng đòi hỏi một chất lượng mới của đội ngũ cán bộ. “Quyết liệt” không chỉ là làm nhanh, mà là làm đúng, làm hiệu quả và dám chịu trách nhiệm. Một bộ máy hành động phải là bộ máy biết lắng nghe, biết giải quyết vấn đề, biết đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Khi người dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cách làm việc của chính quyền, thì niềm tin sẽ được củng cố và sự đồng lòng sẽ trở nên vững chắc hơn.

Ở một tầng sâu hơn, quyết tâm và quyết liệt còn là sự kiên định với mục tiêu phát triển vì con người. Không chạy theo thành tích ngắn hạn. Không đánh đổi môi trường, văn hóa, đời sống xã hội để lấy tăng trưởng. Không để những lợi ích cục bộ làm lệch hướng phát triển chung. Đó mới là quyết liệt theo nghĩa bền vững.

Huế trở thành điểm đến của nhiều du khách

Vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân – đích đến của phát triển

“Ấm no” là điều kiện cần. Nhưng “hạnh phúc” mới là điều kiện đủ. Hạnh phúc không chỉ là thu nhập cao hơn, mà là cảm giác an toàn, được tôn trọng, được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, được tiếp cận giáo dục, y tế, được phát triển toàn diện. Một xã hội chỉ thật sự phát triển khi con người cảm thấy mình đang sống tốt hơn, ý nghĩa hơn và có tương lai rõ ràng hơn.

Với Huế, thành phố không hướng tới trở thành một đô thị ồn ào, mà là một đô thị đáng sống. Một thành phố nơi con người có thể cảm nhận sự bình yên, sự hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc, giữa truyền thống và hiện đại. Một Huế mà ở đó, người dân luôn “sống đẹp”, “sống có chất lượng”.

Để đạt được điều đó, phát triển phải gắn với nâng cao chất lượng sống, thấy mình được hưởng lợi từ phát triển, thì niềm tin sẽ được củng cố và khát vọng chung sẽ được lan tỏa.

Suy cho cùng, “chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ là một phương châm hành động. Đó là một triết lý phát triển. Một triết lý đặt con người làm trung tâm, lấy niềm tin làm nền tảng và coi sự đồng thuận xã hội là động lực.

Đối với Huế, điều đó cũng là con đường để đi tới tương lai: phát triển nhưng không đánh mất mình; hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn; tăng trưởng nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Khi lòng dân đã thuận, khi hành động đã quyết liệt, khi mục tiêu đã rõ ràng hướng về hạnh phúc con người, thì mỗi bước đi của thành phố sẽ không chỉ là phát triển, mà còn là sự trưởng thành – một sự trưởng thành hài hòa, bền vững và đầy bản sắc.