Nghiệm thu tập sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tập IV (2001 - 2024)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi nghiệm thu tập sách

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; cùng dự có UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cho biết: Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn được thành lập từ tháng 10/2023, gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu; tiến hành thu thập tư liệu, xây dựng đề cương và tổ chức hội thảo xin ý kiến. Nội dung tập sách gồm 5 chương, tương ứng 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, kết thúc ở mốc Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm bảo đảm tính kế thừa, khách quan, khoa học. Đến nay, công tác nghiên cứu, biên soạn và xin ý kiến thẩm định của Trung ương đã hoàn thành.

Trước đó, hồ sơ tập sách đã được gửi Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định. Kết quả thẩm định nhận xét đây là một công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bố cục sách giúp người đọc dễ theo dõi và nắm được chủ trương, đường lối của đảng bộ. Cách sắp xếp cho thấy tư duy hệ thống, chặt chẽ, đảm bảo tính biên niên và phản ánh chiều sâu nội dung. Một số góp ý cũng đã được Ban Biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện và sẵn sàng xuất bản.

TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố, Trưởng ban biên soạn trao đổi tại buổi nghiệm thu tập sách

Đại diện Ban Biên soạn cho hay: Trong quá trình thực hiện tập sách, các tư liệu lưu trữ tương đối đầy đủ và khá phong phú, bài bản, có hệ thống nên rất thuận lợi cho việc khai thác. Các nhân chứng lịch sử - những người trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố từ năm 2001 - 2024 đã tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, cung cấp tư liệu hình ảnh. Điều này góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo tập sách một cách chính xác và khách quan.

Phát biểu tại hội nghị nghiệm thu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến lưu ý thêm một số vấn đề về mốc thời gian, về thời gian phát hành và một số chi tiết cần chỉnh sửa trước khi in bản chính thức. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp triển khai nhanh các công việc để xuất bản tập sách, đảm bảo đúng quy định. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nên tập sách cần được xuất bản trước thời điểm diễn ra đại hội.

Tập sách Lịch sử Đảng bộ có giá trị, chứa đựng những ý nghĩa quan trọng, là nguồn tư liệu quý giá. Mục tiêu là đưa những giá trị của tập sách vào đời sống xã hội để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đều biết đến. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tăng cường quảng bá, tổ chức buổi ra mắt sách đảm bảo trang trọng, làm nổi bật được tầm quan trọng của một tập sách Lịch sử Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Phạm Đức Tiến cũng giao Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy có phương án tặng tập sách này đến đại biểu đến tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sắp đến.