Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 24/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 

Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng. (2) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030. (2) Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. (4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

https://nhandan.vn/ngay-lam-viec-thu-hai-hoi-nghi-lan-thu-hai-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post950554.html

Theo Báo Nhân dân
