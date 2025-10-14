Mời góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/BTGDVTW-BCĐ, ngày 13 tháng 6 năm 2025 và Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW-BCĐ, ngày 3 tháng 7 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trân trọng mở chuyên mục Góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc trên các ấn phẩm của đơn vị. Thời gian mở chuyên mục từ nay đến ngày 15/11/2025.

Kính mời cán bộ, đảng viên, Nhân dân và quý độc giả theo dõi dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Huế ngày nay điện tử tại địa chỉ https://huengaynay.vn/.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng về toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, trong đó tập trung thảo luận vào những vấn đề lớn, quan trọng được thể hiện trong 4 dự thảo văn kiện, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Huế ngày nay xin mở đầu giới thiệu một số nội dung được đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân tập trung cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cụ thể như sau:

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới. Đề nghị cho ý kiến về: Nhận định, đánh giá tổng quát: Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII. Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật; Về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; 3 bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Về đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những hạn chế, yếu kém cần kiên quyết khắc phục; 5 bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối đổi mới.

Về quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đề nghị cho ý kiến về: Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới, những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức và yêu cầu mới đặt ra. Có cần bổ sung nội dung nào khác?; 5 quan điểm chỉ đạo cần được quán triệt, thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong quan điểm thứ nhất bổ sung “bảo đảm phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Quan điểm thứ hai đã có sự bổ sung: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Quan điểm thứ ba nhấn mạnh phải: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, kiên quyết tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước...; Về mục tiêu phát triển tổng quát: Giữ vững môi trường Hòa Bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Về các mục tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030; làm rõ tính khả thi, yêu cầu phải phát triển bứt phá khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Về cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Đề nghị cho ý kiến: Về tầm quan trọng của việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững, đồng bộ về các lĩnh vực để tạo động lực đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới; Về cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh liên kết vùng, cơ cấu lại không gian phát triển; Về phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh; Về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; xây dựng mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời; Về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất mới; Về quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an ninh xã hội và an ninh con người; Về tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Về đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả phương châm “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, góp phần quan trọng vào tạo động lực phát triển bứt phá của đất nước; Về phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị phát triển của Nhà nước; Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Về xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược với những nội dung ưu tiên trong từng đột phá chiến lược...

Nội dung các văn kiện được đăng tải tại: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/gop-y-du-thao-van-kien-dai-hoi-dang-toan-quoc-158817.html

Mọi góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV trên Huế ngày nay điện tử và Huế ngày nay nhật báo xin gửi về địa chỉ: baohuengaynayonline@gmail.com và baohuengaynay@gmail.com.