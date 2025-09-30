Đẩy mạnh truyền thông vì tương lai trẻ em gái

Học sinh tham gia buổi truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và lồng ghép giáo dục giới tính

Truyền thông - chìa khóa tạo thay đổi

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, internet và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội học tập và kết nối, song cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, đặc biệt với trẻ em gái. Những vụ lừa đảo, dụ dỗ, bắt cóc qua mạng, hay tình trạng xâm hại tình dục, tảo hôn, định kiến giới, áp lực học tập… đang để lại hậu quả nặng nề về tâm lý và thể chất cho các em.

Những năm gần đây, ngành y tế TP. Huế đã chú trọng triển khai các chương trình truyền thông hướng đến đối tượng phụ nữ và trẻ em gái. Tại Trung tâm Y tế Quảng Điền, các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ tiền hôn nhân, các chương trình truyền thông trong trường học về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng, chống tảo hôn… được duy trì thường xuyên và đem lại hiệu quả rõ rệt.

Chỉ riêng ngày 6/10, hơn 400 học sinh Trường THCS Đặng Dung (xã Quảng Điền) đã tham gia buổi truyền thông lồng ghép về vai trò phụ nữ và trẻ em gái, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, các biện pháp tránh thai an toàn, phòng, chống mất cân bằng giới tính khi sinh. “Qua buổi truyền thông, em hiểu hơn về sức khỏe sinh sản và những hệ lụy của việc tảo hôn hay lựa chọn giới tính thai nhi. Em thấy mình cần biết cách bảo vệ bản thân và trân trọng giá trị của giới mình”, em Nguyễn Thị Như, học sinh lớp 9 chia sẻ.

Theo bà Phan Lê Thùy Trang, Phó Trưởng khoa Dân số và Phát triển, Trung tâm Y tế Quảng Điền, việc lồng ghép truyền thông về vị thế trẻ em gái được thực hiện thường xuyên tại trường học, câu lạc bộ phụ nữ và cộng đồng. “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục, mang thai ngoài ý muốn, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, giúp các em hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và định hướng cho tương lai của mình”, bà Trang nói.

Ở cấp thành phố, Sở Y tế TP. Huế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể để mở rộng hoạt động truyền thông và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em gái. BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em cho biết: “Ngành y tế chú trọng giáo dục về quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực và xâm hại. Các cơ sở y tế được tập huấn nhận biết sớm dấu hiệu bạo lực, xâm hại để can thiệp kịp thời, đồng thời cung cấp hỗ trợ tâm lý cho các em bị ảnh hưởng”.

Đầu tư cho trẻ em gái

Chủ đề truyền thông của Ngày Quốc tế Trẻ em gái năm nay là: “Đầu tư cho trẻ em gái - Vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”. Thông điệp này khẳng định: không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; không tảo hôn, không sinh con ở tuổi vị thành niên; trẻ em gái cần được tôn trọng, yêu thương và tạo cơ hội bình đẳng để học tập, phát triển toàn diện.

Để hiện thực hóa các thông điệp đó, công tác truyền thông của ngành y tế được xem là chìa khóa quan trọng. Theo đó, Sở Y tế TP. Huế triển khai các hình thức truyền thông đa dạng, như: tuyên truyền trực tiếp qua sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong hoạt động của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố; tuyên truyền gián tiếp qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube; phát động chiến dịch hưởng ứng trên ứng dụng Hue-S và nhiều kênh số khác.

Cùng với đó, nhiều kênh hỗ trợ khẩn cấp như Tổng đài 111, đường dây nóng công an 113, mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (0796.863.111) được duy trì, giúp phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại.

Có thể thấy, để trẻ em gái được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, giáo dục, công an, các tổ chức xã hội và từng gia đình. Ngoài ra, cha mẹ cần là người bạn đồng hành, thấu hiểu và trang bị kỹ năng sống cho con gái; nhà trường cần lồng ghép giáo dục giới tính và bình đẳng giới… nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em gái đều có cơ hội học tập, cống hiến và theo đuổi ước mơ.