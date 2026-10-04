Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế và Đảng bộ Đại học Huế trực thuộc Thành ủy Huế

Thường trực Thành ủy trao quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập hai đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định cấp ủy, các chức danh lãnh đạo đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập gồm 33 tổ chức đảng trực thuộc và 1.078 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí. Đồng chí Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Đại học Huế được thành lập gồm 12 tổ chức đảng trực thuộc và 3.193 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Thường trực Thành ủy trao quyết định thành lập Đảng bộ Đại học Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc mừng hai đảng bộ và các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy, đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập hai đảng bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với những đơn vị giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Bí thư Thành ủy yêu cầu hai đảng bộ khẩn trương ổn định, kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ khi thành lập; xây dựng, ban hành quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và các mối quan hệ công tác. Cùng với giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, cần phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị.

Đối với Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế, đồng chí đề nghị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm; nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chủ động, tăng cường dự phòng, quản lý, theo dõi sức khỏe và điều trị hiệu quả.

Đối với Đảng bộ Đại học Huế, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, liêm chính, nhân văn, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của người học.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố phát biểu giao nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu hai đảng bộ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, phát huy năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ khoa học, công nghệ. Tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Phát huy thế mạnh của từng đơn vị, hai đảng bộ cần đẩy mạnh phối hợp trong đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Đại học Huế tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức phục vụ thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của công tác xây dựng Đảng là nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Bí thư Thành ủy đề nghị hai đảng bộ cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, bắt tay ngay vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt hai đảng bộ, đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Đại học Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với hai đơn vị và các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy, đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo.

Đồng chí nhấn mạnh, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực có vai trò nền tảng đối với sự phát triển của xã hội, gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đào tạo các thế hệ đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm được giao, hai đảng bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy vào thực tiễn hoạt động của từng đơn vị.