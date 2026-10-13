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ClockThứ Ba, 13/10/2026 18:02

Doanh nghiệp Huế liên kết để cùng phát triển

HNN.VN - “Cộng đồng doanh nghiệp Huế cần thay đổi tư duy, nâng cao khát vọng vươn lên, tăng cường liên kết để phát triển xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương”, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh như vậy tại chương trình gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Hoạt động do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức chiều 13/10.

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Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố (bên phải) tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố nhân. 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp.

Với chủ đề “Doanh nhân Huế - Chung một khát vọng”, chương trình ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Trước những biến động của thị trường và áp lực cạnh tranh, cộng đồng doanh nghiệp Huế xác định tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ, tăng cường liên kết và phát huy lợi thế bản sắc văn hóa Huế để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Đồng thời, mong muốn chính quyền tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận những nỗ lực vượt khó, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra những cơ hội mới, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải có tư duy, cách làm phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Những kết quả đã đạt được cần trở thành động lực để doanh nghiệp tiếp tục vươn lên, mở rộng hợp tác. Trong đó, doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ tăng cường liên kết, cùng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh.

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các doanh nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 

Khẳng định chính quyền tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng chí Lê Trí Thanh cho biết, thành phố vừa công bố ba nền tảng số về hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số các dự án thu hút đầu tư. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tích cực chia sẻ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để chính quyền kịp thời tháo gỡ.

Dịp này, chương trình tổ chức tuyên dương, khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Hải Thuận
 Từ khóa:
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