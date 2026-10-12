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Phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

HNN.VN - Sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Tham dự tại điểm cầu thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp trực tuyến  

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay, 32/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo.

Tuy nhiên, một số kế hoạch cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính toàn diện và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các hoạt động trọng tâm đang được chuẩn bị gồm Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm, điện ảnh, văn hóa đọc, trải nghiệm văn hóa và Chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”. Công tác tổ chức hướng đến kết hợp các sự kiện quy mô lớn với hoạt động tại cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tại thành phố Huế, chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026, với các chương trình trọng điểm vào ngày 22 và 24/11. Ngày 18/11, các hoạt động được lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Từ ngày 19 đến 22/11, tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa đọc, trải nghiệm di sản và tri ân nhà giáo.

Ngày 23/11 diễn ra các hoạt động tôn vinh di sản văn hóa; ngày 24/11 tổ chức chương trình điểm nhấn và các hoạt động hưởng ứng. Một số chương trình được triển khai sớm, trong đó ngành giáo dục tổ chức hoạt động từ ngày 15 đến 30/11; riêng xã A Lưới 2 dự kiến triển khai từ ngày 10 đến 24/11.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự chủ động của các bộ, ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Phó Thủ tướng yêu cầu các hoạt động lấy Nhân dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; mở rộng không gian văn hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ số. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
Văn hóaĐoàn kếtPhó Thủ tướngHuếDu lịch
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