Vinh danh nhân tài trên màn hình led

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Từ sáng kiến này, nhiều trung tâm thương mại khác cũng bắt đầu hưởng ứng, triển khai và trở thành chiến dịch sâu rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên khắp Trung Quốc.

Tại Việt Nam, từ lâu việc vinh danh các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước… đã được thực hiện trang trọng bằng việc đặt tên phố, tên đường, trường học... Những cá nhân có cống hiến đặc biệt lớn được lựa chọn để đặt tên cho các đô thị, tuyến đường huyết mạch. Điển hình như TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, dân cư lớn nhất cả nước - vinh dự mang tên Bác. Cùng với đó, tên của các đồng chí cách mạng tiền bối như cố Tổng Bí thư Trần Phú, Lê Duẩn, Trường Chinh… cũng gắn liền với những đại lộ trung tâm.

Không chỉ các nhà hoạt động cách mạng, nhiều nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho đất nước cũng được vinh danh theo hình thức này. GS Trần Đại Nghĩa - nhà bác học, kỹ sư quân sự kiệt xuất đặt nền móng cho ngành khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam, hay GS Tôn Thất Tùng, nhạc sĩ Văn Cao… đều đã được ghi danh trên những con đường, trường học. Cùng với đó, các khu lưu niệm, bảo tàng, lăng mộ của các bậc tiền nhân cũng được Nhà nước đầu tư tương xứng. Những công trình ấy là lời nhắc nhở thường xuyên về công lao của thế hệ đi trước, giúp thế hệ trẻ ghi nhớ và noi theo.

Trở lại với câu chuyện vinh danh các nhà khoa học của Trung Quốc, đây là cách làm hay mà chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam xác định khoa học công nghệ là chìa khóa chiến lược và động lực chủ yếu để thúc đẩy mô hình tăng trưởng kinh tế mới. Cùng với đó, cần mở rộng phạm vi vinh danh thêm nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

Đây cũng là phương pháp giáo dục trực quan, hiệu quả cho thế hệ trẻ. Trong kỷ nguyên bùng nổ mạng xã hội, giới trẻ rất dễ thần tượng hóa một số cá nhân chỉ qua vài cú lướt màn hình. Do đó, việc đưa hình ảnh các nhà khoa học, những tấm gương quên mình cứu người như Thiếu tá Trần Văn Tùng ở Hưng Yên, cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An… lên những bảng/màn hình quảng bá ở vị trí trung tâm, đắc địa không chỉ tôn vinh đúng người, đúng việc mà còn góp phần định hình lại chuẩn mực “thần tượng” và lan tỏa các giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

Ngoài những gương mặt có cống hiến tầm quốc gia, mỗi địa phương cũng có thể chủ động vinh danh các cá nhân tiêu biểu của quê hương mình. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tinh thần cống hiến vì sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Với vùng đất giàu truyền thống hiếu học, có chiều sâu văn hóa và là đô thị di sản đặc thù, Huế hoàn toàn có thể vinh danh các nhà khoa học, bác sĩ, thầy giáo ưu tú người Huế hoặc có nhiều cống hiến cho thành phố; học sinh đoạt giải Olympic quốc tế... Việc vinh danh có thể tổ chức theo chủ đề, theo tháng kèm theo thông điệp ngắn gọn, hiện đại cùng QR Code để người dân, đặc biệt là giới trẻ quét mã xem video ngắn về hành trình cống hiến của nhân vật. Cách làm này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn lan tỏa thông điệp: Ngoài di sản, Huế còn là nơi hội tụ và sản sinh nhiều nhân tài đang nỗ lực từng ngày để cống hiến cho quê hương.