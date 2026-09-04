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Thế giới

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

ClockThứ Sáu, 04/09/2026 08:42
Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

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Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN) 

Kể từ năm 2002, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á luôn đi đầu trong lĩnh vực quản lý bệnh viện tại khu vực, hỗ trợ các nhà lãnh đạo ngành y tế trong việc vượt qua những thay đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề năm nay là “Dẫn dắt sự thay đổi mang lại thành quả”, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 tập trung vào các yếu tố chất lượng và an toàn trong chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm của bệnh nhân, phúc lợi của nhân viên y tế và khả năng lãnh đạo để phát triển bền vững. Hội nghị cũng tìm hiểu về cách thức đổi mới và áp dụng công nghệ kỹ thuật số.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á vinh danh 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu, trong đó có hai đại diện của Việt Nam là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lương Ngọc Khuê và Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Vĩnh Long, Phó ban Ủy ban Chiến lược Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La, Phó Chủ tịch Chi hội Bệnh viện tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam. Giải thưởng này nhằm ghi nhận sự lãnh đạo xuất sắc và những đóng góp của các nhà quản trị đối với sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh viện tại châu Á, cũng như sự phát triển của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á. 

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhận định, với chặng đường một phần tư thế kỷ, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á chia sẻ về quản trị, quản lý hệ thống khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe với những kiến thức, kỹ năng cập nhật và trang thiết bị mới. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, đây là cơ hội để Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm từ các nước trên khắp khu vực, trong đó có các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, như ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo (AI)… 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê bày tỏ vinh dự là một trong hai đại diện của Việt Nam được vinh danh; nhấn mạnh, điều này ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình phát triển của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Việt Nam tham gia tích cực hội nghị từ những ngày đầu với mục tiêu bảo đảm chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và an toàn cho người bệnh là trên hết. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Tiến sĩ Trương Vĩnh Long đánh giá, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á là một diễn đàn học thuật về quản trị bệnh viện tiên tiến không chỉ ở châu Á mà còn trên thế giới. Tiến sĩ Trương Vĩnh Long cho biết, 25 năm hoạt động là hành trình Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á đóng góp vào việc nâng cao năng lực quản trị bệnh viện, tập trung vào các giá trị cốt lõi của ngành y tế là chất lượng chẩn đoán, điều trị và an toàn cho người bệnh.

Theo Tiến sĩ Trương Vĩnh Long, Việt Nam đã đăng cai tổ chức năm kỳ Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á với lần gần nhất là năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các tập đoàn y tế, bệnh viện hàng đầu của khu vực và thế giới. Tiến sĩ Trương Vĩnh Long cũng chia sẻ về quá trình gắn bó với Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á; bày tỏ xúc động và tự hào là một trong hai đại diện của Việt Nam được xướng tên. Tiến sĩ Trương Vĩnh Long khẳng định tiếp tục đồng hành hội nghị nhằm góp phần nâng tầm năng lực quản trị của các bệnh viện tư nhân tại Việt Nam. 

Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hoàng hậu Sirikit ở Bangkok, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 gồm các phiên thảo luận về nhiều vấn đề, như AI trong việc ra quyết định, chăm sóc sức khỏe; lấy bệnh nhân làm trung tâm trong hành trình chăm sóc; lộ trình chăm sóc cá nhân hóa trong điều trị ung thư, tim mạch và đột quỵ…

Hội nghị cũng vinh danh các bệnh viện và cá nhân xuất sắc với các hạng mục giải thưởng, như công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến nhất, bệnh viện bền vững nhất, giám đốc điều hành bệnh viện của năm… Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham quan khu triển lãm trưng bày các giải pháp chăm sóc sức khỏe mới nhất. Hội nghị mang lại cơ hội kết nối giữa các nhà quản trị bệnh viện, nhà hoạch định chính sách trong ngành y tế tại châu Á.

https://nhandan.vn/dau-an-viet-nam-tai-hoi-nghi-quan-ly-benh-vien-chau-a-post986112.html?gidzl=y45KHvTvj5_oN5r7c6-nKFnMNqo0ERLRwrHRG8mwkboz15D1tZg-LxnL01dTR-i2k5K153bI2zWlatcvNG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Dấu ấnViệt Namhội nghị
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