Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN) 

Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần qua đã tổ chức Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế về loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 Annalena Baerbock. Phiên họp có sự tham gia và phát biểu của đông đảo đại diện các quốc gia thành viên.

Trong thông điệp khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới; trong đó nguy cơ đến từ các loại vũ khí nguy hiểm mới, sự xói mòn lòng tin đối với các chuẩn mực toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân và những hành vi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tổng Thư ký Guterres khẳng định giải trừ quân bị là nền tảng của hòa bình và không thể chờ đợi đến khi có “điều kiện” phù hợp.

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cần nối lại đối thoại, phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và tuân thủ các cam kết của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các nỗ lực toàn cầu về giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và bảo đảm quyền của tất cả các quốc gia được phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW), Việt Nam luôn đề cao sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ các nỗ lực của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thực hiện Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực nhằm giải quyết các hệ quả về nhân đạo và môi trường của việc thử, sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Ngày Quốc tế về loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân (26/9) được kỷ niệm theo Nghị quyết số 68/32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2013 nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về những nguy cơ và hậu quả của việc thử, sử dụng vũ khí hạt nhân đối với môi trường và nhân loại, đồng thời khẳng định quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy giải trừ quân bị hạt nhân toàn diện./.

Theo vietnamplus.vn
