Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Quang cảnh phiên họp ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ngày 6/4.

Theo chương trình Kỳ họp, đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 9 giờ 45 phút đến 10 giờ 45 phút, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng, thực hiện thủ tục thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đầu giờ làm việc buổi chiều, Quốc hội họp riêng, thực hiện thủ tục thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 16 giờ 40 phút đến 17 giờ 10 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 17 giờ 10 phút, Quốc hội họp riêng, thực hiện quy trình thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, trong ngày đầu làm việc (6/4), Quốc hội đã thực hiện các quy trình nhân sự kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội khóa XVI và các cơ quan thuộc Quốc hội. Theo đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội cũng bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng; bầu lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội.

Đồng thời, quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà).

