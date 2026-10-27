Truyền thông nêu bật bước tiến trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Truyền thông Ba Lan cho biết, hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, an ninh và quốc phòng, giáo dục, khoa học, công nghệ và giao lưu văn hóa. Hai bên đã ký Tuyên bố chung và Kế hoạch Hành động 5 năm (2026-2030), cùng các thỏa thuận trong một loạt lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của quan hệ đối tác này. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 6 tỷ USD năm 2030.

Trang poland-24.com đánh giá, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk đánh dấu một kết quả ngoại giao cụ thể, tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó về việc tăng cường quan hệ giữa Ba Lan và Việt Nam, một đối tác kinh tế ngày càng quan trọng của Ba Lan tại Đông Nam Á.

Những thỏa thuận vừa đạt được không thiết lập một liên minh quân sự, cũng không tự động tạo ra các hợp đồng đầu tư mới, mà cung cấp một khuôn khổ chính trị để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo trang poland-24. com, phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, hai nước nên chuyển những thành tựu kinh tế của mình thành hợp tác thiết thực, từ đó tạo ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và người dân.

Theo truyền thông Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cũng nhấn mạnh việc tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để giảm bớt rào cản phi thuế quan, mở đường cho nông sản, thực phẩm, dược phẩm và công nghệ xanh của Ba Lan tiếp cận thị trường Việt Nam.

https://nhandan.vn/truyen-thong-neu-bat-buoc-tien-trong-quan-he-viet-nam-ba-lan-post998468.html