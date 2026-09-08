Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam

Các doanh nghiệp lớn của Ba Lan đang tìm nhà phân phối rượu vang, bánh kẹo tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm nhà sản xuất mỹ phẩm thuần chay, tự nhiên và đối tác cung ứng hoa quả sấy thăng hoa. (Ảnh: Cục Thị trường trong nước)

Ngày 7/9 tại Hà Nội, các doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan đã làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tìm kiếm đối tác phân phối tại Việt Nam, đồng thời tìm nguồn hàng từ các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống.

Tìm nhà phân phối rượu vang, bánh kẹo

JNT Group, doanh nghiệp có doanh thu khoảng 500 triệu PLN, đang tìm nhà phân phối tại Việt Nam cho rượu vang Cava và các sản phẩm đồ uống có cồn của Ba Lan. Doanh nghiệp này sở hữu một nhà máy sản xuất rượu vang sủi Cava lớn thứ ba tại Tây Ban Nha, đồng thời là một trong những doanh nghiệp lớn của Ba Lan trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu vang, đồ uống có cồn.

Cùng tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam, MAJAMI thuộc Sweet House, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo, cũng tìm nhà phân phối cho các sản phẩm bánh kẹo Ba Lan.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Ba Lan quan tâm đến nguồn hàng từ Việt Nam. GABONA, hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán buôn mỹ phẩm chuyên nghiệp, sản phẩm chăm sóc tóc, trang điểm và phụ kiện làm đẹp, tìm kiếm các nhà sản xuất Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực mỹ phẩm thuần chay và mỹ phẩm tự nhiên. Đoàn doanh nghiệp Ba Lan cũng đặt vấn đề tìm đối tác cho sản phẩm hoa quả sấy thăng hoa của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội từ thị trường Ba Lan

Từ những nhu cầu cụ thể của đoàn Ba Lan, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kết nối các doanh nghiệp Việt Nam cùng lĩnh vực, để hai bên trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm khả năng hợp tác.

Tại phiên làm việc, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm và những nhóm hàng có thể hợp tác xuất nhập khẩu với đối tác Ba Lan. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về nhu cầu sản phẩm, thị trường và khả năng phân phối.

Trước phiên kết nối doanh nghiệp, đoàn Ba Lan đã làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về thị trường hàng hóa Việt Nam, các chính sách phát triển thị trường và khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại diện TikTok Việt Nam cũng trao đổi với đoàn Ba Lan về chính sách bán hàng dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop, cùng các yêu cầu và điều kiện để doanh nghiệp có thể kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc kết nối trực tiếp giúp doanh nghiệp hai bên trao đổi cụ thể hơn về nhu cầu sản phẩm, khả năng hợp tác và cách tiếp cận thị trường của mỗi nước.

Kết thúc buổi làm việc, doanh nghiệp hai nước đã có những kết nối trực tiếp theo từng nhóm sản phẩm và nhu cầu cụ thể. Các bên sẽ tiếp tục những chương trình làm việc sâu hơn, tập trung vào từng đối tác, sản phẩm và yêu cầu của mỗi thị trường.

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