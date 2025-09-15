“Làm sạch, làm giàu” cơ sở dữ liệu đất đai

Phường Phú Bài sẽ phối hợp với Sở NN&MT tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất

Tích cực triển khai

Ngay sau khi UBND TP. Huế ban hành Kế hoạch số 390 ngày 23/9/2025 về triển khai thực hiện Chiến dịch, các địa phương đã xây dựng kế hoạch đồng loạt “bắt tay” thực hiện. Tại phường Phong Điền, những ngày đầu tháng 10, ban chỉ đạo, tổ công tác đã được triển khai nhiệm vụ đồng bộ đến các tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, sẽ tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ CSDLĐĐ đã được xây dựng qua các thời kỳ tại các xã, phường cũ; đồng thời thu thập, số hóa và tạo lập dữ liệu đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), nhà ở đã cấp nhưng chưa có trong CSDL.

Ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, UBND phường đã triển khai thực hiện Chiến dịch với mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch của thành phố trước ngày 30/11/2025, đảm bảo DLĐĐ trên địa bàn phường được chuẩn hóa toàn diện, sẵn sàng kết nối, chia sẻ và tích hợp; tạo nền tảng dữ liệu “sạch” phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tại phường.

Trên cơ sở đó, ban chỉ đạo cũng yêu cầu CSDL quốc gia về đất đai phải đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, liên thông dữ liệu, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận với sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành dứt khoát. Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin, tuân thủ tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; vận động để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và tích cực phối hợp cung cấp thông tin.

“Phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), các đơn vị liên quan tái cấu trúc các quy trình, TTHC về đất đai, tài sản gắn liền với đất để cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL quốc gia về đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết TTHC về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.

Ông Lê Văn Thức, Chánh Văn phòng UBND phường Phú Bài thông tin, từ ngày 2/10, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, các tổ trưởng tổ dân phố. Làm sạch CSDL quốc gia về đất đai là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý về đất đai, giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc giải quyết các TTHC liên quan về đất đai. Đặc biệt, sẽ góp phần hạn chế tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, ổn định về mặt an ninh, trật tự xã hội trong sử dụng đất. Theo kế hoạch của phường, thời gian hoàn thành Chiến dịch chậm nhất đến 30/11/2025 để báo cáo kết quả với UBND thành phố.

Hơn 51% thửa đất hoàn thành CSDL

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Bộ NN&MT, UBND TP. Huế đang tập trung triển khai thực hiện Chiến dịch nhằm xây dựng, bổ sung, chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung, bảo đảm khả năng liên thông, kết nối, chia sẻ, tích hợp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai và cải cách, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Trên địa bàn thành phố, CSDLĐĐ được xây dựng, cập nhật, vận hành trên Hệ thống thông tin quản lý đất đai VDBLIS, với hơn 1,12 triệu thửa đất, trong đó có 573 nghìn thửa đất đã đầy đủ các thành phần dữ liệu theo quy chuẩn, đạt 51,4% số thửa đất hoàn thành xây dựng CSDL địa chính.

Hệ thống thông tin quản lý đất đai VDBLIS đã được kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, kết nối CSDL dân cư và CSDL ngành thuế… và đã giải quyết TTHC liên thông theo quy trình điện tử, đang triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC phi địa giới nhằm mang đến sự thuận lợi trong việc đi lại và giảm chi phí cho công dân, tổ chức.

Theo Sở NN&MT, để thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình điện tử liên thông và nộp hồ sơ, nhận kết quả phi địa giới thì tất cả các thửa đất, nhà ở phải được xây dựng CSDLĐĐ đầy đủ, phản ánh đúng hiện trạng quản lý, sử dụng của từng thửa đất và chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở giữa thực tế và thống nhất trên CSDLĐĐ, CSDL dân cư…, đảm bảo đầy đủ các thành phần dữ liệu theo quy chuẩn.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2024, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 4/10/2024 về xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai và Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 30/7/2025 về kê khai đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý tổ chức xây dựng hoàn thiện CSDLĐĐ tại địa phương, nhằm đồng bộ CSDLĐĐ đang vận hành tại địa phương vào CSDL quốc gia về đất đai và kết nối, tích hợp đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL chuyên ngành khác.

Vừa qua, UBND thành phố cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến dịch theo Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 26/9/2025. UBND các xã, phường và các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện; thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác triển khai thực hiện đến thôn, tổ dân phố… để thu thập thông tin GCNQSDĐ, GCNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở; thông tin về căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai của thành phố.