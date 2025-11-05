Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Để văn hóa Việt Nam phát triển

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Quý Đức, Nguyên Viện phó Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, chuyên gia, trí thức trong cả nước đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng và gửi gắm những ý kiến tâm huyết, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Mỗi ý kiến, dù ở góc nhìn khác nhau, đều thể hiện khát vọng chung về một Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Khát vọng vươn mình của dân tộc

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chia sẻ ông luôn tin tưởng vào con đường phát triển mà Đảng đã lựa chọn và lãnh đạo trong suốt hơn bốn thập niên đổi mới.

Với ông, đất nước hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, song chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn trong Di chúc là xây dựng đất nước “to đẹp, đàng hoàng hơn”.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quý Đức bày tỏ kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ thực sự trở thành dấu mốc mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của khát vọng vươn mình mạnh mẽ, tự tin và bền vững.

Ông cho rằng đúng như tinh thần trong các nghị quyết gần đây của Đảng, đất nước đang đứng trước thời cơ lớn để sắp xếp, tổ chức lại nền tảng phát triển, khơi dậy sức mạnh toàn dân, phát động một phong trào vươn lên mang tầm vóc của “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.” Đó cũng chính là hiện thực hóa khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn trong Di chúc - xây dựng một nước Việt Nam "to đẹp, đàng hoàng hơn," ngày càng cường thịnh, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quý Đức, Việt Nam đã có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, nằm trong nhóm 30 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, đất nước cần tiếp tục củng cố cả thế và lực, vừa phát triển kinh tế vững mạnh, vừa giữ vững chủ quyền, độc lập, đồng thời thích ứng linh hoạt với những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới.

Ông chia sẻ: “Điều tôi kỳ vọng nhất là đất nước ta sẽ không ngừng phát triển, đem lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, để mỗi người Việt Nam đều cảm nhận được niềm tự hào và trách nhiệm trong hành trình làm chủ vận mệnh dân tộc.”

Theo ông, sự phát triển của đất nước không chỉ thể hiện ở con số tăng trưởng, mà còn là ý thức làm chủ, tinh thần cống hiến và niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào con đường đi lên của dân tộc. Đó chính là “thành tựu quan trọng của sự nghiệp đổi mới hiện nay.”

Từ góc nhìn đó, ông nhấn mạnh thêm một phương diện không thể tách rời của phát triển bền vững là văn hóa và xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quý Đức cho rằng cùng với phát triển kinh tế, cần đặc biệt chú trọng hơn nữa đến phát triển xã hội, trong đó trọng tâm là phát triển văn hóa - lĩnh vực phản ánh rõ nhất diện mạo và chiều sâu của đời sống xã hội.

Ông nhấn mạnh văn hóa không chỉ là một mặt của xã hội mà còn là nền tảng tinh thần, là thước đo của sự phát triển con người và cộng đồng. “Làm sao để văn hóa Việt Nam thực sự được phát triển, được phục hưng - là điều rất quan trọng,” ông nói.

Theo Phó Giáo sư, hiện vẫn còn nhiều biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hóa, đặc biệt là trong ứng xử giữa con người với con người. Những hiện tượng như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực xã hội đang làm mất đi cái đẹp của cuộc sống, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Vì vậy, ông đề nghị cần tăng cường phát triển văn hóa song song với phát triển kinh tế, coi việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, tiến bộ và việc loại bỏ dần những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Với ông, văn hóa chính là “gương mặt của xã hội,” là nền tảng giúp con người hướng thiện, sống nhân ái và tạo nên sức mạnh tinh thần cho quốc gia. Việc xây dựng văn hóa, phục hưng các giá trị tốt đẹp của dân tộc cần được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này.

Hoàn thiện thể chế - nguồn lực của mọi nguồn lực

Ông Phạm Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG bày tỏ nhất trí cao khi cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, thể chế phải được coi là vấn đề đột phá, then chốt.

“Sau gần bốn mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng cần coi hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây chính là ‘nguồn lực của mọi nguồn lực’ để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Tôi đồng tình với định hướng trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước," ông Phạm Lượng bày tỏ.

Ông Phạm Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Ông Phạm Lượng nhấn mạnh thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, còn các thể chế khác cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

“Để thực hiện hiệu quả, chính sách cần ban hành kịp thời, phù hợp thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, phải tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Khi thể chế vận hành thông suốt, người dân và doanh nghiệp sẽ thêm niềm tin, góp phần đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc,” ông Phạm Lượng đề xuất.

Theo ông Phạm Lượng, khi chính sách được xây dựng đồng bộ và thực thi hiệu quả, Nhà nước sẽ không chỉ là người quản lý mà còn là người kiến tạo phát triển, tạo động lực để mọi thành phần kinh tế và người dân cùng tham gia vào quá trình xây dựng đất nước.

Cùng chung nhận định về tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển quốc gia, bà Lý Thị Thu - Khu đô thị Ngoại giao đoàn - khẳng định rằng văn hóa và con người chính là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của đất nước.

“Tôi rất đồng tình với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng khi xác định phát triển văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng của đất nước. Sau gần bốn mươi năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế-xã hội, nhưng cùng với phát triển kinh tế, cần đặc biệt quan tâm hơn đến xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới. Văn hóa phải thực sự trở thành động lực, là sức mạnh gắn kết toàn dân tộc, giúp củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần nhân ái trong xã hội,” bà Thu bày tỏ.

Theo ý kiến này, phát triển văn hóa không chỉ là gìn giữ di sản hay tôn vinh truyền thống, mà quan trọng hơn là bồi đắp phẩm chất, đạo đức và lối sống của con người Việt Nam hiện đại.

“Cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, bạo lực và xuống cấp trong ứng xử xã hội. Phát triển văn hóa chính là xây dựng nền tảng để đất nước phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc,” bà Lý Thị Thu đề xuất.

Như vậy, cùng với hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế, việc phục hưng và phát triển văn hóa Việt Nam sẽ là yếu tố quyết định để đất nước phát triển hài hòa, bền vững, hướng đến con người là trung tâm của mọi chính sách.

Từ các ý kiến tâm huyết trên có thể thấy, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng phát triển đất nước đang là điểm chung, là mạch nguồn xuyên suốt của mọi đóng góp gửi tới Đại hội XIV.

Các ý kiến đều đề cao tinh thần đổi mới tư duy, coi con người và thể chế là hai trụ cột để tạo ra sự phát triển đột phá trong giai đoạn mới./.