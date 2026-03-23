Trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, cơ quan Trung ương, Đảng ủy Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và phát biểu chúc mừng các đồng chí Lê Minh Hưng đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được phân công tham gia Ban Bí thư và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc phân công, bổ nhiệm cán bộ là một bước quan trọng trong bố trí cán bộ cấp chiến lược của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Nguyễn Hải Ninh là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác nổi trội, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Hai đồng chí đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cả Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú; trong quá trình công tác, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác tham mưu, phục vụ Trung ương là những công việc rất hệ trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Nguyễn Hải Ninh, bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; bảo đảm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.

Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm các mục tiêu, định hướng lớn được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và thực hiện quyết liệt và mang lại kết quả thực chất. Trước mắt, triển khai các chủ trương, quyết sách đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thông qua; đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan chuẩn bị nội dung các Hội nghị Trung ương tiếp theo với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính chiến lược và tính khả thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; thực sự là những cơ quan kiểu mẫu về tổ chức, về kỷ luật, về chất lượng tham mưu trong hệ thống chính trị; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm các nguyên tắc của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Hai cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương được triển khai thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Yêu cầu cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn bộ hoạt động của 2 cơ quan để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tổ chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; số hóa hồ sơ cán bộ, quản lý dữ liệu cán bộ khoa học, chặt chẽ, phục vụ hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Văn phòng Trung ương Đảng đẩy nhanh xây dựng hệ thống điều hành, xử lý công việc thông minh, nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo, bảo đảm phục vụ kịp thời, chính xác hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hai đồng chí cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt các đồng chí được phân công, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thường xuyên chỉ đạo, giúp đỡ và tin tưởng giao nhiệm vụ; đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí cho biết, nhận thức rất rõ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng là hai cơ quan có bề dày truyền thống và những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng, vun đắp nền tảng để hai cơ quan luôn hoàn thành tốt trọng trách ngoại giao.

Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và yêu cầu cao, nhiệm vụ đặt ra với 2 cơ quan là rất quan trọng, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chất lượng cao. Hai cơ quan sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và xác định đây là kim chỉ nam cho hoạt động của hai cơ quan trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, lãnh đạo toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan đoàn kết, nỗ lực cao nhất, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt trọng trách được giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

