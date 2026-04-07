Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Huế ngày nay online trân trọng giới thiệu tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: