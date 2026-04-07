  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/04/2026 15:30

Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: DUY LINH)

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có bài phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Đồng chí Lê Minh Hưng trưởng thành từ cán bộ ngành ngân hàng. Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Đồng chíLê Minh HưngbầuchứcThủ tướngChính phủ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

Chiều 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

Chiều nay (7/4), Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành 100%.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top