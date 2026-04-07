Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: DUY LINH)

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có bài phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Đồng chí Lê Minh Hưng trưởng thành từ cán bộ ngành ngân hàng. Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.