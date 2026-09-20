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ClockThứ Hai, 21/09/2026 13:56

Trang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống tin giả, tin xấu cho cán bộ Mặt trận cơ sở

HNN.VN - Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phường, tổ dân phố (TDP).

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Báo cáo viên trao đổi thông tin tại hội nghị tập huấn. 

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt các nội dung về chủ trương chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác Mặt trận, ứng dụng trợ lý AI; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở. Cùng với đó là các kỹ năng số phục vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân; nhận diện, phòng, chống tin giả, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Các nội dung tập huấn được gắn với những công việc thường xuyên ở cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ có thêm công cụ để cập nhật thông tin, kết nối với đoàn, hội viên và người dân, đồng thời nâng cao khả năng xử lý thông tin trong môi trường số. Qua đó, chuyển đổi số từng bước được đưa vào những phần việc cụ thể, thiết thực của công tác Mặt trận.

Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái cho biết, trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ từ phường đến TDP là vấn đề cần thiết hiện nay để đổi mới phương thức hoạt động, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc hằng ngày.

Việc ứng dụng các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời mở thêm kênh kết nối, tiếp nhận phản ánh từ cơ sở. Đây cũng là cơ sở để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước thích ứng với phương thức làm việc mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Song Minh
 Từ khóa:
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